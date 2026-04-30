폴스타, 브랜드 고객충성도 전기차 부문 4년 연속 1위

AI 핵심 요약beta
- 폴스타는 30일 2026 브랜드 고객충성도 대상 전기차 부문 4년 연속 1위에 선정됐다고 밝혔다.
- 1000명 소비자 설문에서 신뢰·애착 등 5개 항목으로 평가해 35점 만점에 29.52점을 받았다.
- 기존 고객에게 스테이폴리오 할인권 제공하고 사연 이벤트로 숙박권·커피 바우처를 증정한다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 스웨덴 프리미엄 전기차 브랜드 폴스타는 '2026 브랜드 고객충성도 대상' 전기차 부문에서 4년 연속 1위에 선정됐다고 30일 밝혔다.
한국소비자포럼과 미국 조사·컨설팅 기관 브랜드키가 공동 개발한 이 대상은 소비자의 브랜드 충성도를 측정하는 어워드다. 지난 3월 9일부터 22일까지 온라인과 전화 설문으로 진행된 조사에는 최근 1년 이내 전기차 브랜드 경험이 있는 약 1000명이 응답했다.
평가는 신뢰, 애착, 재구매 의도, 타인 추천 의도, 브랜드 전환 의도 등 5가지 항목으로 이뤄졌다. 폴스타는 35점 만점 중 29.52점을 획득했다.
폴스타코리아는 수상을 기념해 폴스타 2 또는 4를 보유한 기존 고객에게 숙박 플랫폼 '스테이폴리오' 할인권(2만원)을 제공한다. '폴스타와 함께한 특별한 순간'을 주제로 고객 사연 응모 이벤트도 운영한다. 가장 인상 깊은 사연 4건에는 50만 원 숙박권을, 40건에는 1만 원 커피 바우처를 증정한다.
함종성 폴스타코리아 대표는 "4년 연속 1위는 제품을 넘어 브랜드 가치와 고객 경험에 소비자들이 지속적으로 공감해주고 있다는 의미"라고 말했다.
사연 접수는 5월 24일까지이며, 당첨자는 5월 29일 발표될 예정이다.
y2kid@newspim.com