SKT, 5월 가정의 달 가족 맞춤형 서비스 확대

AI 핵심 요약beta
- SK텔레콤이 5월 가정의 달을 맞아 가족 맞춤형 서비스를 확대했다.
- 자녀에게 휴대폰을 물려줄 때 가입하는 '가족폰 나눠쓰기'는 8월 10일까지 신청 가능하다.
- 장기고객은 5월 5일까지 에버랜드 숲캉스 데이 행사에 응모할 수 있다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = SK텔레콤이 5월 가정의 달을 맞아 가족 구성원별 맞춤형 서비스를 확대한다.
자녀에게 휴대폰을 물려줄 때 가입할 수 있는 '가족폰 나눠쓰기' 서비스를 제공한다. 만 13세 이하 자녀가 부모 기기를 물려받을 때 무료로 가입 가능하며, 8월 10일까지 T월드 홈페이지·앱, SKT 대리점, 114 고객센터를 통해 신청할 수 있다. 가입 고객은 1년간 매월 2GB 데이터 쿠폰, 가족 로밍 무제한 무료 이용, T우주패스(올리브영·스타벅스·이마트24) 구독료 최대 6회 50% 할인 혜택을 받는다. 데이터 쿠폰은 가족이나 다른 SKT 고객에게 선물할 수도 있다.
부모님 안전을 위해서는 에이닷 전화의 '가족 케어' 기능을 활용할 수 있다. 통화 중 AI가 보이스피싱 의심 정황을 탐지하면 사전 등록된 보호자(최대 10명)에게 즉시 알림을 보낸다. 안드로이드 기기 사용자가 112나 119 등 긴급번호로 전화할 때도 보호자에게 긴급 상황 알림이 전송된다.
5월 연휴 해외 여행을 계획 중인 가족은 SKT의 로밍 서비스를 활용할 수 있다. '가족로밍' 서비스는 가족 중 한 명이 '바로(baro) 요금제'에 가입한 후 3000원을 추가해 신청하면 최대 5명이 로밍 데이터를 함께 사용할 수 있다. 가족 모두에게 에이닷 전화를 통한 통화와 문자가 무료로 제공된다. SKT는 8월 21일까지 바로 요금제 가입 시 동일 요금으로 최대 16GB 데이터를 추가 제공하고, 로밍 이용이 처음이거나 오랜만인 2030 고객을 위해 70% 할인 프로모션을 진행 중이다.
10년 이상 SKT를 이용한 장기고객은 'T 장기고객 숲캉스 데이' 행사에 응모할 수 있다. 5월 3일부터 18일까지 총 6회에 걸쳐 에버랜드 '포레스트 캠프'에서 열리는 이 행사는 일반 방문객에게 공개되지 않는 장소에서 진행된다. 전문 가이드와 함께하는 숲 산책, 어린이 숲 체험, 가족 레크리에이션 등 다양한 프로그램이 운영되며, 당첨 시 본인 포함 최대 5명까지 참여 가능하다. 응모를 원하는 고객은 5월 5일까지 T멤버십 앱 내 'T 장기고객' 메뉴에서 신청할 수 있다.
yuniya@newspim.com