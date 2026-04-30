펍지 성수, 정원형 팝업 '가든안가든' 운영

AI 핵심 요약beta
- 크래프톤이 30일 펍지 성수에서 서울국제정원박람회 연계 팝업정원을 1일부터 17일까지 운영한다.
- 가든안가든 콘셉트로 게임 아이템에 식물을 더한 포토존을 마련했다.
- 주말 가드닝 키링 만들기와 어린이날 화과자 클래스 등 체험 이벤트와 굿즈 혜택을 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 크래프톤이 배틀그라운드 IP 기반 오프라인 공간 '펍지 성수'에서 2026 서울국제정원박람회와 연계한 팝업정원을 5월 1일부터 17일까지 운영한다.
'가든안가든(GARDEN IN GARDEN)'이라는 콘셉트로 구성된 이번 팝업은 게임의 '전장'과 자연의 '정원'을 결합한 공간이다. 오토바이, 픽업트럭, 프라이팬, 길리수트 등 게임 내 아이템에 식물 연출을 더해 포토존을 마련했다.
펍지 성수는 서울숲과 성수 일대에 조성되는 총 167개 정원 중 '캐릭터 팝업정원' 8개소 중 하나로 참여한다.
현장에서는 다양한 체험 프로그램이 진행된다. 주말과 공휴일에는 '길리수트 가드닝 키링 만들기' 프로그램이 운영되며, 어린이날에는 배틀그라운드 아이템을 활용한 '화과자 만들기' 쿠킹 클래스가 열린다. 이 외에도 '플라워 호핑', 보물찾기 콘텐츠 '가든 헌터스' 등 참여형 이벤트를 통해 다양한 연령층이 즐길 수 있다.
방문객들은 현장 방문과 이벤트 참여를 통해 펍지 성수 익스클루시브 굿즈를 판매하는 루트 스토어, 스페셜 음료를 제공하는 펍지 카페, 플레이아레나 PC 이용권 등 다양한 혜택을 받을 수 있다.
이번 협업은 서울시가 주최하는 국제 행사에 배틀그라운드 IP가 공식 캐릭터 팝업정원으로 참여하는 첫 사례다.
yuniya@newspim.com