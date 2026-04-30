시흥시, 서해선 시흥대야역 4번 출입구 5월1일 개통

AI 핵심 요약beta
- 시흥시가 30일 서해선 시흥대야역 4번 출입구 1일 개통을 발표했다.
- 은계지구 시민들의 역사 접근성과 보행 편의가 향상된다.
- LH가 공사 후 안전 점검을 거쳐 지역 상권 활성화가 기대된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 서해선 시흥대야역 4번 출입구를 오는 5월 1일 개통한다.
30일 시에 따르면 이번 개통은 지난 2020년 1월 1일 시흥대야역 3번 출입구 운영 개시에 이어 추진되는 것으로, 은계지구 방면 시민들의 역사 접근성과 보행 편의가 한층 향상될 전망이다.
시흥대야역 4번 출입구는 2011년 고시된 서해선(소사~원시) 철도노선 실시계획에는 반영되지 않았으나, 시흥시와 지역 주민들의 대야역 이용 편의 증진과 안전한 보행환경 조성을 위해 관계기관과 지속적인 협의로 시흥은계 공공주택지구 광역교통개선대책 등을 거쳐 사업이 확정됐으며, 한국토지주택공사(LH)가 공사를 추진해 이번 개통에 이르게 됐다.
시는 지난 4월 3일 관계 전문가와 합동점검을 실시해 시설물 전반에 대한 안전성과 사용 적합 여부를 확인했으며, 시민 교통편의 증진 차원에서 5월 1일 개통을 결정했다.
4번 출입구가 개통되면 은계지구 북측 상가와 오피스텔, 공동주택 단지 등과 역사가 보다 가까워져 시민들이 더 안전하고 편리하게 대중교통을 이용할 수 있게 된다. 특히 주거지와 상업시설이 밀집한 지역 특성을 고려할 때 보행 동선이 개선되고 유동 인구가 늘어나면서 지역 상권 활성화와 생활 인프라 확충에도 긍정적인 변화가 기대된다.
박영덕 안전교통국장은 "이번 4번 출입구 개통은 시민들의 의견을 바탕으로 차근차근 준비해 온 결실"이라며 "앞으로도 시민들이 체감할 수 있는 교통 인프라 개선을 위해 지속적으로 노력하겠다"라고 밝혔다.
1141world@newspim.com