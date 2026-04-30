금호타이어, 레드닷 디자인상 7년 연속 수상

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 금호타이어가 2026 레드닷 디자인 어워드 제품 디자인 부문에서 본상을 수상했다고 30일 밝혔다. 2020년부터 7년 연속 수상이다.
수상작은 온·오프로드 겸용 타이어 '로드벤처 RT'다. 험한 지형에서 우수한 성능을 발휘하도록 설계됐다.
제품은 강인한 구조의 타이-바 디자인으로 내구성과 마모 성능을 높였다. 그루브 하단에는 갈라진 땅과 바위에서 영감을 얻은 '스톤 이젝터' 디자인을 적용해 오프로드 감성을 표현했다. 사이드월 상단의 톱니바퀴 형 보호 블록은 강인한 이미지를 구현하면서 외부 손상을 최소화하고 주행 안정성을 높인다.
레드닷 디자인 어워드는 독일 노르트라인 베스트팔렌 디자인 센터가 주관하는 국제 공모전이다. 독일 'iF 디자인 어워드', 미국 'IDEA'와 함께 세계 3대 디자인상으로 꼽힌다.
금호타이어 연구개발본부장 김영진 전무는 "세계적 권위의 레드닷 디자인 어워드에서 우리 회사의 디자인 경쟁력을 인정받았다"고 말했다.
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