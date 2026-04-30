넥슨 메이플스토리, 서비스 23주년 기념 '해피 메이플 데이 인 롯데월드' 진행

AI 핵심 요약beta
- 넥슨이 29일 메이플스토리 23주년 맞아 롯데월드 대관해 행사 개최했다.
- 1만 이용자가 참여했으며 진·범규가 깜짝 출연해 이벤트 진행했다.
- 게임 내 이벤트와 22일부터 헤네시스 머쉬룸 파크 전시 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 넥슨의 온라인게임 '메이플스토리'가 서비스 23주년을 맞아 지난 4월 29일 잠실 롯데월드 어드벤처를 전일 대관해 기념 행사를 개최했다. 약 1만 명의 게임 이용자가 참석했다.
'해피 메이플 데이 인 롯데월드'는 게임 이용자 전용으로 진행됐다. 입장권은 두 차례에 걸쳐 판매됐으며 매번 수십 초 만에 매진됐다. 넥슨은 최근 1년간 매일 출석하거나 코디 아이템 1500개 이상을 보유한 이용자, 특정 난이도 보스를 처치한 이용자 등 9가지 항목 중 하나 이상을 충족하는 게임 애호가를 추첨으로 초청했다.
행사장에는 인기 크리에이터 7명이 일일 스태프로 참여했다. 게임의 김창섭 총괄 디렉터는 '넥슨 라이브' 생방송을 통해 현장을 중계했으며, 방탄소년단 멤버 진과 투모로우바이투게더 범규가 깜짝 출연했다.
현장에서는 다양한 참여형 이벤트가 진행됐다. 진은 롯데월드 어드벤처 곳곳의 QR 코드를 통해 퀴즈를 맞힌 이용자에게 간식 쿠폰을 제공했다. 이용자들은 자신의 게임 캐릭터가 대형 전광판에 나타나는 '메이플 용사가 되어보자!' 포토존에서 23주년 생일 케이크 디자인을 배경으로 사진을 촬영할 수 있었다. 게임 몬스터 탈인형 및 영웅 직업군 캐릭터와의 포토타임도 마련됐다.
지난 3월 개장한 롯데월드 어드벤처 야외 구역 '매직아일랜드' 내 약 600평 규모의 '메이플 아일랜드'에서는 게임 IP로 꾸민 어트랙션과 굿즈샵이 운영 중이다. 미디어 맵핑쇼 등 현장 이벤트와 먹거리도 함께 제공됐다.
게임 내에서도 23주년 기념 이벤트가 진행 중이다. '메이플 아일랜드' 및 잠실 일대를 재현한 특별 이벤트 맵에서 다채로운 이벤트가 실시되고 있다. '마스코트 퍼레이드' 참여 시 기간제 '루나 쁘띠 펫' 3세트 효과를 경험할 수 있으며, 12주차 출석과 퍼레이드 미션을 모두 완료한 이용자는 연장 가능한 '루나 쁘띠 펫' 1종을 선택해 획득할 수 있다.
향후 5월 22일부터 롯데월드타워·몰 잔디광장에서 '헤네시스 머쉬룸 파크' 전시 행사가 진행될 예정이다. 석촌 호수에서는 '주황버섯 아트벌룬' 전시 및 참여형 이벤트가 선보일 계획이며, 롯데월드 몰 팝업 스토어 운영과 다양한 브랜드와의 협업도 추진된다.
yuniya@newspim.com