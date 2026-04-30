한국타이어 후원 포뮬러 E, 베를린서 더블헤더 개최

AI 핵심 요약beta
- 한국타이어앤테크놀로지가 30일 5월 2~3일 독일 베를린 포뮬러 E 제7·8라운드 타이틀 스폰서를 한다.
- '2026 한국 베를린 E-PRIX'로 두 번째 스폰서 대회이며 아이온 레이스 타이어 성능을 입증한다.
- 템펠호프 서킷에서 팬 빌리지 전시와 체험 프로그램을 선보이며 전기차 기술 개발을 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국타이어앤테크놀로지가 5월 2~3일 독일 베를린에서 열리는 포뮬러 E 시즌 12 제7·8라운드의 타이틀 스폰서로 나선다고 30일 밝혔다.
'2026 한국 베를린 E-PRIX'로 명명된 이번 경기는 시즌 12에서 한국타이어의 두 번째 타이틀 스폰서 대회다. 멕시코시티에 이어 베를린에서도 스폰서십을 전개하며 글로벌 프리미엄 브랜드로서의 입지를 다진다.
경기장인 템펠호프 에어포트 스트리트 서킷은 과거 공항 활주로를 기반으로 조성된 도시형 콘크리트 트랙이다. 총 길이 약 2.374km, 15개 코너로 구성되며 노면 마찰이 크고 표면이 거칠어 타이어 마모가 빠르다. 고속 주행과 급제동이 반복되는 환경에서 내구성과 열 관리 성능이 경기력을 좌우한다.
한국타이어는 전기차 레이싱 타이어 '아이온 레이스'를 통해 극한 주행 환경에서의 성능을 입증할 예정이다. 이 제품은 GEN3 에보 레이싱 머신에 최적화됐으며 특수 엔지니어링 섬유와 천연고무 기반 복합소재를 적용했다. 고속·고온 조건에서 내구성, 접지력, 정밀한 핸들링을 구현하면서 지속가능 원료를 활용했다.
경기장 내 팬 빌리지에서는 세계 최초 풀라인업 전기차 전용 타이어 브랜드 '아이온' 제품군과 아이온 레이스 실물 전시, 체험형 프로그램 등을 선보인다.
포뮬러 E 시즌 12는 현재 중반부에 접어들었으며 팀 챔피언십에서 포르쉐 포뮬러 E 팀과 재규어 TCS 레이싱 팀이 1, 2위를 기록 중이다. 두 팀 간 점수 격차는 4점이다.
한국타이어는 포뮬러 E를 비롯한 글로벌 주요 모터스포츠 대회에서 축적한 데이터를 기반으로 고성능 전기차 타이어 기술 개발을 강화하고 있다.
y2kid@newspim.com