넥슨-노션, 엔터프라이즈 AX 가속화 위해 맞손

AI 핵심 요약beta
- 노션이 30일 넥슨과 AI 기반 업무 혁신 파트너십을 시작했다.
- 넥슨은 노션 AI로 사내 지식 관리와 개발 프로세스 효율화를 추진한다.
- 게임 개발 문서 자동화와 글로벌 지식 공유 체계를 우선 적용한다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 업무 협업 플랫폼 노션이 넥슨과 AI 기반 업무 혁신을 위한 파트너십을 시작했다.
노션은 문서 작성, 프로젝트 관리, 데이터베이스 기능을 하나의 플랫폼에서 제공하며 전 세계 1억 명 이상이 사용 중이다. 노션 AI는 조직의 지식과 데이터를 기반으로 업무 자동화와 인사이트 도출을 지원한다.
넥슨은 이번 협업을 통해 사내 지식 관리, 개발 프로세스, 팀 간 협업 효율화 등 업무 전반에 걸친 AI 전환을 추진한다. 수백 명의 개발자와 아티스트, 기획자가 동시에 협업하는 게임 개발 환경에서 정보의 생산·공유·활용 방식을 개선하는 것을 목표로 한다.
구체적으로는 게임 개발 문서 및 스펙 관리 자동화, 글로벌 스튜디오 간 실시간 지식 공유 체계 구축, 반복 업무 자동화를 통한 개발자 집중력 향상, 데이터 기반 의사결정 지원 등의 영역에서 노션 AI를 우선 적용할 예정이다.
넥슨코리아 김정욱 대표는 "구성원들이 방대한 정보와 지식을 더 효율적으로 활용하고 창의적인 작업에 집중할 수 있는 환경을 만들기 위한 시도"라고 설명했다.
양사는 노션 AI 전사 도입 확대, 넥슨 맞춤형 AI 워크플로우 개발, 글로벌 스튜디오 확산 등 다양한 분야에서 협력을 이어갈 예정이다.
yuniya@newspim.com