네이버, 첫 번째 '시큐리티 세미나' 개최…팀네이버 보안 기술 및 노하우 공유

AI 핵심 요약beta
- 네이버가 30일 그린팩토리에서 첫 보안 세미나를 열었다.
- AI 보안 위협 대응으로 실무 정보 공유와 버그바운티 어워드를 진행했다.
- 버그 제보 255건에 3만3900달러 보상 지급하고 평균 조치 기간 단축했다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 네이버가 30일 그린팩토리에서 첫 번째 보안 세미나를 열었다. 이날 행사에서는 버그바운티 프로그램에 참여한 보안 전문가를 대상으로 한 어워드 시상식도 처음 오프라인으로 진행됐다.
이번 세미나는 AI 기술 발전에 따른 보안 위협에 대응하기 위해 기획됐다. 팀네이버 보안 담당자와 IT업계 보안 실무자, 개발자, 학생 등이 참석해 실무 중심의 정보를 공유했다.
세미나에서는 AI 레드티밍 전략, 오프라인 결제 환경 보안, 클라우드 인프라 운영, 피싱 트렌드 등 6개 세션이 진행됐다.
2025년 한 해 동안 네이버 버그바운티 프로그램에 참여한 국내외 보안 전문가는 126명이며, 255건의 버그가 제보됐다. 제보 건수는 전년 대비 13.8% 감소했지만, 평균 조치 기간은 25일로 전년 대비 28.5% 단축됐다. 버그의 영향력과 난이도에 따라 총 3만3900달러 상당의 보상액이 지급됐다.
이진규 네이버 개인정보 보호책임자는 "AI 시대 빠르게 진화하는 보안 위협에 대응하기 위해 경험과 인사이트를 공유하는 자리를 마련했다"고 말했다. 네이버는 2015년부터 버그바운티 프로그램을 운영해왔으며, 2019년부터는 자체 플랫폼을 구축해 운영 중이다.
yuniya@newspim.com