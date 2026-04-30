2028 대입 모집인원 34.9만명…수시 학생부종합·지역균형 확대

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수시 80.8%·정시 19.2%…의대 지역의사제 610명 선발

수도권 학생부교과 줄고 종합 늘어…지원 전략 변화 예상

수시 원서접수 2027년 9월…정시는 2028년 1월 시작

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 새로운 대입개편안이 적용되는 2028학년도 대입에서 수시 중심 구조가 더 강화됐다. 특히 수시에서는 학생부종합전형이 학생부교과보다 확대되고, 수도권 대학은 학생부교과가 줄어든 대신 학생부종합과 지역균형 선발이 늘어났다. 의대 지원자에게는 비수도권 의대 지역인재전형 감소보다 지역의사선발전형이 610명으로 늘어난 점이 주요 변수로 꼽힌다.

한국대학교육협의회(대교협)는 전국 194개 회원대학이 제출한 '2028학년도 대학입학전형시행계획'을 취합해 30일 공표했다.

서울 성북구 고려대학교 인촌기념관에서 열린 2026 대입 정시모집 대비 진학지도 설명회에서 수험생과 학부모들이 강의를 듣고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 수시 80.8%로 확대…학생부종합 늘고 정시 축소

2028학년도 대입 전체 모집인원은 34만 8789명으로 2027학년도보다 3072명 늘었다.

수시모집 인원은 28만 1895명으로 전년보다 4312명 증가했다. 전체 모집인원에서 차지하는 비율은 80.8%로 전년보다 0.5%포인트(p) 높아졌다. 반면 정시모집은 6만 6894명으로 전년보다 1240명 줄었고, 비율은 19.2%로 0.5%p 낮아졌다.

전형별로는 수시에서 학생부위주, 정시에서 수능위주 선발 기조가 유지된다. 수시모집의 86.0%는 학생부위주 전형으로, 정시모집의 92.4%는 수능위주 전형으로 선발한다.

전체 모집인원 기준 학생부교과전형은 15만 8501명으로 전년보다 1870명 늘고 학생부종합전형은 8만 4806명으로 2758명 증가한다.

학생부교과전형과 학생부종합전형은 모두 학교생활기록부를 활용하지만 평가 방식에는 차이가 있다. 학생부교과전형은 고교 내신 성적 등 교과 성적을 중심으로 평가하는 전형으로 대학에 따라 출결이나 면접, 수능 최저학력기준 등이 함께 반영된다.

반면 학생부종합전형은 교과 성적뿐 아니라 학생부에 기록된 학교생활 전반을 종합적으로 평가한다. ▲세부능력 및 특기사항 ▲창의적 체험활동 ▲진로 활동 ▲동아리 활동 ▲탐구 경험 ▲학업 태도 등을 통해 지원자의 전공 적합성이나 성장 가능성을 살펴보는 방식이다.

학생부위주 전형은 총 24만 3307명이다. 수능위주 전형은 6만 1779명으로 전년보다 1416명 감소한다.

권역별로는 수도권 대학에서 수시 학생부종합전형과 논술전형이 늘어난다. 수도권 수시 학생부종합전형은 4만 786명으로 전년보다 1724명 증가했고 논술위주 전형은 1만 1443명으로 413명 늘었다. 학생부교과전형은 2만 7886명으로 333명 줄었다.

비수도권 대학은 학생부교과 중심의 수시 선발 구조가 이어진다. 비수도권 수시 학생부교과전형은 13만 105명으로 전년보다 1921명 증가했고 학생부종합전형은 4만 3918명으로 1049명 늘었다. 비수도권 정시 수능위주 전형은 1만 9465명으로 전년보다 455명 감소했다.

논술위주 전형은 전체 1만 2727명으로 전년보다 16명 늘었다. 대학별로는 ▲가천대 1054명 ▲홍익대 579명 ▲경북대 551명 ▲중앙대 482명 ▲경희대 469명 ▲인하대 449명 ▲한국외대 449명 등이 논술전형으로 선발한다. 한성대와 한양대 에리카는 2028학년도 논술위주 전형 모집인원이 새로 반영됐다.

최근 3개 학년도 수시·정시모집 현황. (명령어: 기자가 관련 내용을 입력한 후 기사용 인포그래픽 제작을 주문했음). [일러스트=퍼플렉시티]

◆ 지역균형 늘고 지역의사제 확대…전형별 지원 전략 변수

사회통합전형과 지역 관련 전형 모집인원도 소폭 증가했다. 기회균형선발 모집인원은 3만 7752명으로 전년보다 428명 늘었다. 수도권 대학의 지역균형선발은 1만 5263명으로 724명 증가했다.

수도권 지역균형선발은 대학별로 ▲서울대 728명 ▲고려대 672명 ▲국민대 620명 ▲인천대 608명 ▲경희대 580명 ▲연세대 539명 등이다. 전년 대비 증가 폭은 인천대가 315명으로 가장 컸고, 단국대 268명, 홍익대 113명, 서울시립대 105명, 서강대 92명 등이 뒤를 이었다.

지역인재전형은 2만 7446명으로 전년보다 284명 줄었다. 이 가운데 수시모집은 2만 6984명, 정시모집은 462명이다. 비수도권 의과대학 지역인재특별전형 모집인원은 1147명으로 전년보다 103명 감소했다.

지역의사선발전형은 610명으로 전년보다 122명 늘었다. 광역권 선발은 173명, 진료권 선발은 437명이다. 대학별로는 강원대와 충북대가 각각 49명으로 가장 많고, 전남대와 부산대가 각각 38명, 제주대 35명, 경북대와 충남대가 각각 33명 등이다.

2028학년도 수시 원서접수는 2027년 9월 20일부터 23일 사이 대학별로 3일 이상 진행된다. 수시 합격자는 2027년 12월 21일까지 발표되며, 등록 기간은 같은 달 22일부터 24일까지다. 정시 원서접수는 2028년 1월 3일부터 6일 사이 3일 이상 실시된다. 정시 전형기간은 가군 2028년 1월 10~17일, 나군 1월 18~25일, 다군 1월 31일~2월 7일이다.

정시 모집 대학은 가군 141개교, 나군 149개교, 다군 136개교다. 수시모집은 194개교가 실시한다.

대교협은 2028학년도 대입전형 시행계획 주요 사항 자료집을 대입정보포털 '어디가'에 게시해 학생과 학부모, 교사가 활용할 수 있도록 할 계획이다.

jane94@newspim.com