정부·식품업계, 5월 장바구니 물가 잡는다…가공식품 최대 58% 할인

AI 핵심 요약beta
- 농식품부가 30일 5월 가공식품 4373개 할인 행사를 발표했다.
- 16개 식품기업과 협력해 라면·빵·과자 가격을 최대 58% 낮춘다.
- 가정의 달 물가 안정을 위해 마트 등에서 진행한다.
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식품기업 16개사 참여로 물가 안정
[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 농림축산식품부가 5월 한 달간 가공식품 4373개 품목을 대상으로 최대 58% 할인 행사를 추진한다. 중동 정세 불안 등으로 물가 부담이 커진 상황에서 정부와 식품업계가 공동으로 장바구니 안정에 나선 것이다.
농식품부는 5월 1일부터 31일까지 식품기업 16개사와 협력해 대규모 할인 행사를 진행한다고 30일 밝혔다. 대상은 국민 소비가 많은 가공식품으로 구성됐으며, 판매처별로 할인율과 행사 내용은 다르게 적용된다.
이번 행사는 '가정의 달' 소비 증가 시기에 맞춰 기획됐다. 외식과 가정 내 식품 소비가 동시에 늘어나는 시점에 할인 혜택을 제공해 가계 부담을 낮추겠다는 취지다.
이 기간 농심과 팔도의 라면(154종)은 최대 36% 할인된다. 삼립과 풀무원도 빵(72종) 가격을 최대 37% 낮춘다. 농심, 동서식품, 오리온, 롯데웰푸드 등 8개 기업은 과자·스낵·시리얼(440종) 가격을 최대 50% 인하한다.
농식품부는 할인 효과가 현장에서 제대로 나타나는지 점검하고, 향후에도 민간과 협력을 확대해 생활물가 안정 정책을 이어갈 계획이다.
plum@newspim.com