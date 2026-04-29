경기도, 화성시에 1만 8607㎡ 규모 '말 복지 휴양목장' 조성

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은퇴 경주마와 학대받는 말들의 쉼터...29일 개소

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 화려한 조명 뒤에 버려지는 은퇴 경주마와 학대받는 말들의 쉼터가 될 1만 8607㎡ 규모의 '말 복지 휴양목장'을 화성시에 조성하고 본격적인 운영에 들어갔다.

경기도는 29일 화성시 마도면에 있는 축산진흥센터에서 '경기도 말 복지 휴양목장 개소식'을 열었다.

경기도는 29일 화성시 마도면에 있는 축산진흥센터에서 '경기도 말 복지 휴양목장 개소식'을 열었다. [사진=경기도]

경주마나 승용마 등은 현역에서 은퇴한 이후 마땅한 관리 체계가 없어 방치되거나 학대당하는 등 동물 복지의 심각한 사각지대로 지적됐다. 이런 근본적인 문제를 해결하기 위해 도는 화성시 마도면에 있는 축산진흥센터 승용마단지 내 넓은 방목장과 재활 공간, 문화체험시설 등을 두루 갖춘 대규모 휴양목장을 마련했다.

이곳은 시군과 한국마사회, 도내 관련 단체 등의 철저한 선발 절차를 거친 은퇴 경주마와 승용 전환 대상마, 구조된 말 등에게 사람과 공존할 수 있는 안정적인 휴양과 재활 중심의 환경을 제공한다.

최근에는 경북 지역 승마장에서 장기간 방치됐다 긴급 구조된 승용마 '리비'가 이곳에 입양되며 공공 말 복지의 대표적 성공 사례로 눈길을 끌고 있다.

경기도는 29일 화성시 마도면에 있는 축산진흥센터에서 '경기도 말 복지 휴양목장 개소식'을 열었다. [사진=경기도]

리비는 한국마사회의 '말 보호 모니터링센터'를 통해 구조된 후 치료를 거쳐 건강을 회복했고, 말 복지 입양 플랫폼을 통해 경기도 축산진흥센터로 연계됐다.

도는 리비의 사례처럼 구조와 재활, 입양으로 이어지는 확고한 선순환 체계를 다지고 공공이 주도하는 보호 기반을 더욱 넓혀갈 계획이다. 이를 위해 농림축산식품부가 발표한 '말 복지 제고 대책(2025~2029)'의 말 보호시설 설치 및 운영 사업과 연계해 시설 인증을 추진한다.

또한 관리 대상 말의 마릿수를 단계적으로 늘려가고, 도민을 대상으로 한 말 복지 교육과 인식 개선 사업도 병행할 예정이다. 아울러 한국마사회와 각 지자체, 전문가가 참여하는 촘촘한 협력체계를 구축해 학대 예방과 복지 사각지대 발굴, 승용마 전환 지원 등에 총력을 기울이기로 했다.

경기도는 29일 화성시 마도면에 있는 축산진흥센터에서 '경기도 말 복지 휴양목장 개소식'을 열었다. [사진=경기도]

김대순 경기도 행정2부지사는 "말 복지 휴양목장은 단순 보호를 넘어 재활과 활용까지 이어지는 통합 복지 모델"이라며 "앞으로도 관계기관과 협력해 말이 존중받는 환경을 조성하고, 도민과 함께하는 지속가능한 말 산업 기반을 확대하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com