경남도, 1분기 수산물 수출 31.3% 증가…연간 2.9억 달러 목표 설정

1분기 수산물 수출액 6817만 달러

굴, 고등어 등 주요 품목 수출 증가

고부가가치 제품 육성 및 대책 추진

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 올해 1분기 수산물 수출이 전년 동기 대비 31.3% 증가한 6817만 달러를 기록하며 연간 2억 9000만 달러 수출 목표 달성에 박차를 가하고 있다.

이상훈 해양수산국장은 29일 경남도청 프레스센터에서 '2026년 수산물 수출 활성화 및 어업인 민생안정 대책' 브리핑을 열고 굴·김 등 주력 품목 확대와 고부가가치 가공식품 육성, 창업투자 지원, 면세유·소비 촉진 정책을 병행해 지역 경제 활성화에 행정력을 집중하겠다고 밝혔다.





이상훈 경남도 해양수산국장(가운데)이 29일 오전 경남도청 프레스센터에서 '2026년 수산물 수출 활성화 및 어업인 민생안정 대책'과 관련해 브리핑을 하고 있다.[사진=경남도] 2026.04.29

경남의 1분기 수산물 수출액 6817만 달러는 올해 목표 2억 9000만 달러의 약 23.5%를 이미 달성한 수준이다. 주력 품목인 굴·김·생선묵이 견조한 성장을 이어가는 가운데 고등어와 청어 등 수산물 수출이 급증하며 실적을 견인했다. 굴은 일본 내 수요가 급증하면서 전년 대비 90.4% 증가한 1906만 달러를 기록해 전체 수출 성장의 핵심 동력으로 작용했다.

수출 지역도 일본·중국 중심에서 베트남 등 동남아와 가나 등 아프리카까지 빠르게 확장되는 추세다. 최근 완료된 미국식품의약국(FDA) 지정해역 위생 점검에서도 경남도의 관리 수준이 높은 평가를 받았고 도는 6~7월 최종 결과 발표 이후 '글로벌 안전성'을 앞세워 대미 수출 등 세계 시장 공략 속도를 높이겠다고 설명했다.

도는 지난해 2억 6627만 달러의 역대 최대 수출 실적을 바탕으로, 올해 목표를 전년 대비 약 9% 상향 조정했다. 이를 위해 원물 중심 수출 구조에서 벗어나 밀키트·가정간편식(HMR) 등 고부가가치 가공식품 중심으로 체질을 개선하고, 글로벌 경쟁력을 한층 강화하겠다는 방침이다.

굴과 가리비를 시장 다변화의 핵심 품목으로 육성해, 굴은 유럽·오세아니아 등 신규 시장 개척에 집중하고 가리비는 베트남 등 동남아와 EU 시장 진출을 본격화해 특정 국가 의존도를 낮추기로 했다. 이를 위해 해외 바이어 초청과 온·오프라인 유통망 확대를 병행해 브랜드 인지도를 높이고 HACCP·ISO·ASC·MSC 등 국제 인증 취득을 전폭 지원할 계획이다.

국가별 맞춤형 컨설팅과 수출 리스크 관리를 통해 기업 성장단계별 맞춤 지원을 강화하고, 예산도 확대해 경남 수산업의 기초 체력을 보강하겠다고 도는 설명했다.



도는 올해부터 본격 가동되는 '경남 해양수산 창업투자지원센터'를 수출 전략의 핵심 거점으로 내세웠다. 센터는 (재)경남테크노파크에 자리 잡고, 예비창업자와 소규모 해양수산 기업의 창업·투자·판로 개척까지 성장 전 과정을 밀착 지원하는 역할을 맡는다.

도는 기능성 수산식품과 해양바이오 소재 개발, 청년 어업인 육성을 통해 전통 수산업을 미래 성장산업으로 전환하고, 세계 시장을 선도하는 'K-블루푸드' 수출 생태계를 완성해 나가겠다고 밝혔다. 해양수산부는 2026년부터 전국 8개소로 운영하는 '해양수산 창업투자지원센터' 가운데 경남을 새로 추가 선정하며 지역 해양수산 기업의 혁신 성장을 거점으로 지원하겠다고 밝힌 바 있다.

도는 글로벌 수출 확대와 함께, 국제 유가 급등으로 부담이 커진 어업인을 위한 민생 대책도 강화한다. 도는 올해 1회 추경을 통해 7억 원을 추가 확보해 소형어선 유류비 지원 규모를 총 20억 원으로 확대하고 연안 7개 시·군의 10톤 이하 면세경유 사용 어선을 중점 지원할 계획이다.

해양수산부의 '어업용 면세경유 유가연동보조금 한시 지원'(562억 원·기준가 초과분 70% 지원)과 수협중앙회 '어업인 생활자금 지원'(100억 원)과 연계해 어업인 부담을 줄인다는 방침이다. 향후 고유가가 지속될 경우 제2회 추경을 통해 근해 어선과 휘발유 사용 어선까지 지원 대상을 확대하는 방안도 검토하고 있다.

어구·어망 수급 상황을 수시 점검하고 어선·어선원 보험료 납부 기한 3개월 연장 제도를 적극 홍보해 어업인이 자금을 안정적으로 운용할 수 있도록 지원할 계획이다.



수산물 소비 활성화와 장바구니 물가 안정을 위한 대책도 병행 추진된다. 해양수산부는 4월 추경으로 확보한 300억 원을 투입해 대형마트·온라인몰 등 45개 사업자와 함께 대중성 어종과 제철 수산물을 20~30% 할인 판매하는 '수산물 상생할인' 행사를 진행한다. 명절에만 운영하던 '온누리상품권 환급 행사'를 6월에 추가 시행해 소비자 부담을 줄인다는 계획이다.

도는 기존 소비촉진 예산 4억 원을 신속히 집행하고 상생할인 공모 선정 예산 2억 2,000만 원을 조기 교부해 가격 안정에 힘을 실을 예정이다. 도비 1억 원을 추가 확보해 e경남몰과 GS모바일홈쇼핑 등 온라인 플랫폼과 연계, 최대 30% 할인 혜택을 제공해 도민 장바구니 부담을 줄이고 생산자와 소비자가 상생하는 민생경제를 뒷받침하겠다고 밝혔다.

이상훈 국장은 "1분기 수출 실적은 우리 수산물이 가진 우수한 글로벌 경쟁력을 입증한 결과"라며 "확보된 안전성에 대한 신뢰를 바탕으로 연간 수출 목표 2억 9000만 달러 달성을 반드시 이뤄내겠다"고 말했다. 이어 "면세유 지원과 소비 활성화 등 어업 현장에 실질적인 도움이 되는 민생 행정에도 총력을 다해 지역 경제에 활력을 불어넣겠다"고 덧붙였다.

news2349@newspim.com