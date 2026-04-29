김관영 전북지사, 김제·완주 미래 모빌리티 거점 육성 본격화

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특장차 인증 인프라 강화와 친환경 상용차 전환 기반 확대

전북특별법 특례 활용 산업혁신 모델 구축과 연계 효과 극대화

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 김관영 전북도지사가 김제와 완주 주요 산업 현장을 찾아 특장차 산업 경쟁력과 친환경 상용차 생산 기반을 점검하며 미래 모빌리티 산업 육성 구상을 구체화했다.

29일 전북도에 따르면 김 지사는 이날 김제 백구 특장차클러스터 내 특장차 검사지원센터와 자기인증센터를 방문해 운영 현황과 기업 지원 기능을 살폈다.

전국 유일 특장차 전문 집적단지인 김제 특장차클러스터는 관련 기업과 연구기관이 집적된 전북 대표 산업 거점으로 평가받고 있다.

김관영 전북지사가 김제·완주 미래 모빌리티 현장을 점검하고 있다.[사진=전북자치도]2026.04.29 lbs0964@newspim.com

검사지원센터와 인증센터는 정기·종합·튜닝검사부터 성능시험까지 수행하는 핵심 인프라로 기업 기술 신뢰성과 시장 진입을 지원하고 있다.

김 지사는 "특장차 산업은 전동화와 스마트화라는 전환기를 맞고 있다"며 "검사와 인증은 기업 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소인 만큼 신뢰성 높은 체계 구축에 힘써 달라"고 강조했다. 이어 완주 현대자동차 전주공장을 찾은 김 지사는 생산 현황을 보고받고 LT2 생산라인을 점검했다.

현대차 전주공장은 국내 최대 상용차 생산기지로 연간 3만6000대 규모의 트럭과 버스를 생산하고 있으며 2027년 양산 예정인 LT2 라인은 전기·LPG 기반 친환경 상용차 확대를 위한 전략 설비로 주목받고 있다.

전북자치도는 전북특별법을 활용한 출고 전 임시운행 허가 특례 도입도 추진 중이다. 이를 통해 외부 협력업체 특장 공정 확대, 생산 공정 유연성 확보, 제조-특장-출고 간 리드타임 단축, 지역 부품기업 참여 확대 등 산업 전반의 효율성을 높인다는 구상이다.

김 지사는 "전주공장은 전북 자동차 산업의 중심축"이라며 "LT2 생산라인 신설은 친환경 상용차 시대로 가는 중요한 전환점이 될 것"이라고 말했다. 이어 "전북특별법 등 제도적 기반을 적극 활용해 기업 생산성과 시장 대응력을 높이고 새만금과 연계한 미래 모빌리티 산업 지도를 그려가겠다"고 덧붙였다.

lbs0964@newspim.com