노정현 연제구청장 후보 "내란세력 청산 위한 후보 단일화해야"

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"민주진보 세력 분열 부산시장 선거 악영향"

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 노정현 진보당 연제구청장 후보가 민주진보 세력의 총결집을 통한 내란세력 청산과 연제구청장 조건 없는 단일화 필요성을 강하게 주장하고 나섰다.

더불어민주당 연제구지역위원회의 총선 패배 책임과 사퇴 요구를 일축하며 정면 돌파에 나선 것이다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 노정현 진보당 연제구청장 후보가 29일 오후 부산시의회 브리핑룸에서 후보단일화와 관련해 기자회견을 하고 있다. 2026.04.29

노 후보 29일 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "이번 지방선거에서 부산은 내란정당을 청산하느냐, 부활을 허용하느냐를 가르는 최전선"이라고 "부산이 위험한 상황 속에서 민주진보 세력의 대응이 소극적이고 미흡해, 내란청산을 원하던 부산 민심이 불안해 하고 있다"고 밝혔다.

그는 "민주진보 세력이 총 단결해 내란세력을 청산해야 한다"며 지난 28일 리얼미터 연제구 여론조사 결과를 "민심의 방향을 보여주는 지표"로 평가했다.

그는 또 "더불어민주당 이정식 후보와 변성완 부산시당 위원장에게 단일화를 외면하면 건강한 보수는 소멸하고 내란정당은 부활한다"며 "분열은 필패, 단결은 필승"이라는 표현을 써서 조건 없는 단일화를 거듭 제안했다.

노 후보는 "연제구청장 자리를 둘러싼 단순한 자리 싸움이 아니라, 부산시장 선거까지 영향을 받을 수 있는 선거"라며, 연제구 분열로 인해 부산시장 선거가 위험해질 수 있다고 경고했다.

그러면서 "윤석열 정권에 맞서온 지난 총선·대선 국면에서 당과 자신의 유불리를 앞세운 적이 없다"고 강조하며 이번에도 조건 없는 단일화에 임하겠다는 입장을 밝혔다.

한편 더불어민주당 연제구지역위원회는 지난 28일 오후 3시 부산시의회 3층 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "진보당 노정현 후보는 22대 총선 패배에 대한 책임을 통감하고, 정치적 결단을 촉구한다"고 밝혔다.

민주당은 "지난 22대 총선에서 노정현 후보는 민주당 이성문 후보와 단일화를 이루며 민주진영 단일후보로 선거를 치뤘다"고 언급하면서도 "결과는 패배였다. 국민의힘 김희정 후보에게 패배하며 시민들의 기대에 부응하지 못했다"고 질타했다.

ndh4000@newspim.com