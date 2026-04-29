韩国以传统酒扩展海外市场 推动"文化外交"

纽斯频通讯社世宗4月29日电 韩国政府启动以传统酒为载体的"韩国食品外交"推广计划，通过海外使领馆渠道和驻韩外交团体交流活动，推动韩国传统酒走向国际，进一步扩大韩国食品出口影响力。

韩农林畜产食品部与外交部29日在首尔传统文化场馆"韩国之家"联合举办韩国传统酒推介活动，邀请美国、中国、蒙古、德国、泰国等多国驻韩外交人员家属参加。【图片=农林畜产食品部提供】

韩农林畜产食品部与外交部29日在首尔传统文化场馆"韩国之家"联合举办韩国传统酒推介活动，邀请美国、中国、蒙古、德国、泰国等多国驻韩外交人员家属参加，介绍韩国传统酒文化及其与韩餐搭配特色。

此次活动也是韩国政府向海外重点使领馆供应36种韩国传统酒后的配套推广举措。相关产品经专业委员会遴选，涵盖韩国各地代表性传统酒品，旨在提升韩国传统酒海外知名度并拓展出口渠道。

活动现场展示以韩国大米、红枣、柿子等农产品酿造的36种传统酒，并安排讲解和品鉴环节。试饮产品包括马格利酒、药酒、清酒、果酒及蒸馏酒等多个类别。

午餐环节中，主办方还安排传统酒与韩式料理搭配体验，突出韩国饮食文化中"酒食融合"的特色。韩国政府同时推进传统酒国际品牌化工作，对主要酒类名称进行统一英文标识。

韩国政府表示，下一阶段将继续推动传统酒产业规模化和品质升级，并通过便利店销售、航空公司机上零售、机场免税店渠道、海外展会及快闪店等方式扩大国际市场布局。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社