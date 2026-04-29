이원택 전북지사 예비후보 등록…지방선거 본격 행보

AI 핵심 요약beta
- 이원택 민주당 전북도지사 후보가 29일 예비후보 등록을 마쳤다.
- 국회의원직 사퇴 후 선거 체제 전환과 승리 행보에 속도를 낸다.
- 5월 1일 선거사무소 개소로 도민 소통 강화와 전북 발전을 약속한다.
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도민 소통 확대 기반 선거체제 전환과 본선 준비 가속화
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 이원택 민주당 전북도지사 후보가 예비후보 등록을 마치고 6·3 지방선거 승리를 위한 본격 행보에 나섰다.
이 후보는 29일 전북도선거관리위원회를 찾아 도지사 선거 예비후보 등록을 완료하고 선거 체제 전환에 돌입했다. 군산·김제·부안을 지역구로 둔 국회의원직을 내려놓고 도지사 선거에 나선 만큼 승리를 위한 행보에 속도를 낸다는 구상이다.
이 후보는 예비후보 등록과 관련해 "민주당 승리를 넘어 전북의 성공과 이재명 정부 성공을 위한 힘찬 출발"이라고 의미를 부여했다.
앞서 지난 23일에는 국회에서 민주당 광역단체장 후보들과 함께 지방선거 필승 의지를 다지며 세 결집에도 나선 바 있다.
이 후보는 오는 5월 1일 선거사무소 개소식을 시작으로 도민과의 소통을 강화하고 각계각층 의견을 수렴하는 등 본격적인 선거운동에 나설 계획이다.
그는 "지난 6년간 국회에서 전북 발전을 위해 누구보다 많은 땀을 흘려왔다"며 "국회의원직 사퇴는 마침표가 아니라 더 큰 전북으로 가기 위한 쉼표"라고 강조했다.
이어 "이번 지방선거에서 압도적으로 승리해 이재명 대통령과 함께 전북의 획기적 발전을 이끌겠다"며 "현대자동차의 새만금 9조원 투자 계획 조기 실행과 국가예산 확보, 산업 경쟁력 강화에 도지사로서 모든 역량을 쏟겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com