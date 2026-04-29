충북후계농업경영인조합장협의회, "농협법 개정 반대…자율성 수호"

AI 핵심 요약beta
- 충북후계농업경영인조합장협의회는 29일 농협 충북본부에서 업무협의회를 열었다.
- 농협법 개정안에 강력 반대하며 협동조합 자율성 수호를 주장했다.
- 농자재 공급·인력 확대 등 현안 논의와 농업 활성화 방안을 모색했다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북후계농업경영인조합장협의회(충주 산척농협 조합장)는 29일 농협 충북본부에서 업무협의회를 열고 농협법 개정안에 강력 반대하며 협동조합의 독립성과 자율성을 수호해야 한다는 입장을 밝혔다.
이 단체는 1996년 전국 한국후계농업경영인연합회 출신 농협 조합장들이 결성한 조직으로 충북 농축협 조합장 25명이 회원으로 활동 중이다.
이날 참석한 조합장들은 최근 추진되는 농협법 개정안이 협동조합의 자율성과 독립성을 근본적으로 훼손할 수 있다며 반대 목소리를 높였다.
특히 농협중앙회장 선출 직선제 도입과 감사위원회 설치 등 주요 사항이 현장 의견 수렴 없이 진행되고 있다는 점에 우려를 표명했다.
협의회에서는 중동 사태로 인한 필수 영농자재 공급 차질 최소화, 영농철 농촌인력 공급 확대, 농산물 유통 혁신, 농업·농촌 활성화 등 현안에 대해서도 폭넓은 의견을 나눴다.
이용선 농협 충북 총괄본부장은 "후계농업경영인은 농업·농촌의 미래를 이끌 핵심 인력이며, 이들 출신 조합장은 지역 농업 발전의 든든한 버팀목"이라며 "앞으로도 조합장들과 긴밀히 소통해 충북 농업·농촌 활력 제고에 최선을 다하겠다"고 강조했다.
서용석 회장은 "최근 농촌은 인력 부족과 농자재 가격 인상 등으로 큰 어려움을 겪고 있다"며 "농업인 소득 증진과 삶의 질 향상을 위해 충북후계농조합장협의회가 앞장서겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com