폴리텍대학 '미래위원회' 출범…AI전환·지역소멸 대응

AI 핵심 요약beta
- 한국폴리텍대학이 29일 미래위원회를 공식 가동했다.
- 이철수 이사장의 비전 2040 실현을 위해 노정혜 서울대 명예교수 등 전문가들이 참여했다.
- AI 전환과 지역소멸 대응을 논의하며 중장기 혁신 방향을 제시한다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한국폴리텍대학이 미래위원회를 공식 가동하고, 인공지능(AI) 전환·지역소멸 등 환경 변화 대응 속도를 높인다.
29일 폴리텍대학에 따르면 미래위원회는 이철수 이사장이 2024년 취임사에서 제시한 '비전 2040' 실현을 위해 마련됐다.
위원장은 노정혜 서울대 명예교수가 위촉됐다. 또 이기정 한양대 총장, 고혜원 한국직업능력연구원 원장, 염용섭 SK경영경제연구소 수석전문위원 등 산학연 각 분야 전문가들이 참여해 폴리텍대학이 공공직업교육기관으로서 나아갈 방향을 논의한다.
미래위원회는 ▲전국 캠퍼스와 산업체를 잇는 연결 플랫폼 ▲생애 전반에 걸친 개방적 교육 생태계 ▲미래 핵심 역량을 함양하는 교육 플랫폼 ▲모두의 직업교육으로 피지컬AI 연계 네트워크 확장 등 대학의 중장기 혁신 방향을 집중 논의한다.
특히 대학·지역사회·산업체가 자원을 공유하며 함께 성장하는 협력 모델을 바탕으로, 단계별 실행 방안을 도출해 나갈 계획이다.
이철수 폴리텍대학 이사장은 "미래위원회는 AI시대를 맞아 우리 대학이 나아갈 방향을 제시하는 나침반 역할을 할 것"이라며 "현장 중심의 직업교육 역량과 전문가들의 탁월한 정책적 식견을 결합해 국가 산업 안전망을 탄탄히 하고 지역균형발전에 실질적으로 기여하겠다"고 강조했다.
sheep@newspim.com