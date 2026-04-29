근로복지공단, 대구병원서 산재노동자 위로 음악회 개최

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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 근로복지공단은 제2회 산업재해노동자의 날을 맞아 29일 공단 대구병원에서 산재노동자 위로 음악회를 열었다고 밝혔다.

행사는 산업재해로 치료와 재활의 과정을 겪고 있는 산재노동자와 가족에게 치유와 위로의 메시지를 전하기 위해 마련됐다.

현장에서는 산업재해 발생 이후 치료와 재활, 일상 복귀까지의 과정을 담은 인공지능(AI) 영상 상영회도 진행됐다. 이후 의료진들이 참여하는 특별무대와 팝페라, 대중가수 공연 등이 이어졌다.

특별무대에서는 의료진들이 환자와 보호자와 함께해 온 치료와 회복의 과정을 진솔하게 풀어냈다.

음악회에는 산재노동자와 가족, 유관기관 관계자, 지역주민 등 약 150명이 참석해 산업재해에 대한 사회적 이해를 넓히고, 회복과 복귀를 함께 응원하는 자리로 의미를 더했다.

한 산재노동자는 "치료 과정이 길어지면서 지치고 힘든 순간이 많았는데, 오늘 음악회를 통해 오랜만에 마음이 편안해졌다"며 "같이 치료받는 분들과 함께 웃고 공감할 수 있어 더 의미 있는 시간이었다"고 소감을 전했다.

박종길 근로복지공단 이사장은 "이번 음악회가 산재노동자 여러분께 잠시 쉬어갈 수 있는 시간과 다시 나아갈 힘이 되길 바란다"며 "신속하고 공정한 산재보상은 물론 치료·재활·직업복귀까지 이어지는 전 과정을 책임지며, 산재노동자가 다시 일상과 일터로 돌아갈 수 있도록 끝까지 함께 하겠다"고 말했다.

sheep@newspim.com