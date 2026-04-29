韩国与卡塔尔扩大经济合作 聚焦能源与高科技领域

纽斯频通讯社世宗4月29日电 韩国与卡塔尔29日就进一步扩大双边经济合作、加强尖端产业投资协作达成共识。双方表示，将在巩固能源合作基础上，推动人工智能（AI）、机器人、生物医药和半导体等未来产业领域合作迈向新阶段。

插图与本文无关。【插图=AI生成】

韩国产业通商部通商交涉本部长吕翰九当天在首尔会见卡塔尔外贸事务国务大臣Ahmed bin Mohammed Al-Sayed，就扩大投资合作和推进产业协同发展交换意见。

此次会谈是对韩国政府代表团今年4月访问卡塔尔期间相关经贸磋商的后续落实举措，重点在于推动双方此前讨论的高科技产业合作项目取得实质进展。

韩方表示，卡塔尔是韩国重要能源合作伙伴。韩国每年自卡塔尔进口天然气约900万至1000万吨，占韩国天然气进口总量约14%至15%。卡塔尔目前是韩国第三大天然气进口来源国，对韩国能源安全具有重要意义。

双方认为，韩国在先进制造业、科技创新和产业链体系方面具备优势，卡塔尔则拥有雄厚资本实力及推动经济多元化发展的强烈需求，双方合作潜力巨大。

双方重点讨论了制造业AI转型、机器人应用等新兴领域合作。韩方介绍了韩国制造业数字化升级计划以及相关AI企业发展情况，并建议在工业AI解决方案、智慧制造基础设施及机器人项目方面扩大双向投资。

在生物医药领域，韩方表示，韩国企业在基因检测、健康管理及医药产品方面正加快进入卡塔尔市场，希望进一步深化相关投资合作。

在半导体领域，韩方介绍了韩国AI芯片设计企业在低功耗、高性能技术方面的竞争力，双方就加强相关产业投资与合作进行了讨论。

双方商定，将建立常态化沟通机制，持续共享重点企业和项目资讯，推动潜在合作项目尽快落地。

吕翰九表示，此次会谈再次确认了韩卡双方高度互信，也将成为推动双边合作由传统能源领域向未来产业拓展的重要契机。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社