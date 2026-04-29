수원박물관, 어린이날 디지털 체험 프로그램 '풍성'

AI 핵심 요약beta
- 수원박물관이 29일 5일 어린이날 행사 '디지털 수원박물관에서 놀자!'를 연다고 밝혔다.
- 전시실에서 실감영상관과 XR버스 체험을, 미디어놀이터에서 풍등 띄우기와 두더지 잡기를 운영한다.
- 야외에서 가면 만들기와 퀴즈, 마술쇼, 민속놀이, 푸드트럭으로 가족 축제를 펼친다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원박물관은 5월 5일 오전 9시부터 오후 6시까지 전시실과 야외 체험 공간에서 어린이날 행사 '디지털 수원박물관에서 놀자!'를 연다고 29일 밝혔다.
어린이와 가족이 함께 박물관을 보다 친근하고 흥미로운 공간으로 느낄 수 있도록, 디지털 콘텐츠를 활용해 수원의 역사와 문화를 쉽고 재미있게 체험할 수 있는 프로그램을 준비했다.
전시실과 디지털 체험 공간에서는 실감영상관 '수원박물관은 살아있다', '수원팔경'을 통해 생동감 있는 영상으로 수원의 역사와 문화를 체험할 수 있다.
미디어놀이터에서는 풍등 띄우기와 두더지 잡기 등 참여형 프로그램을 운영하고, 정조의 을묘원행을 재현한 '엑스알(XR)버스 1795행'도 체험할 수 있다.
야외 체험 공간에서는 ▲가면 만들기 ▲캐리커처 ▲페이스페인팅 등 다양한 체험 부스를 운영하고, 가족 오엑스(OX) 퀴즈와 마술쇼 등 공연 프로그램을 진행한다.
전통 민속놀이 체험과 푸드트럭도 마련해 온 가족이 즐길 수 있는 축제 분위기를 만들 예정이다.
수원박물관 관계자는 "어린이들이 박물관에서 즐겁게 뛰놀며 수원의 역사와 문화를 새롭게 만날 수 있도록 프로그램을 준비했다"며 "디지털 콘텐츠와 다양한 체험을 즐기는 특별한 어린이날이 될 것"이라고 말했다.
ssamdory75@newspim.com