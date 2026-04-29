의왕시 "함께 성장하며 머물고 싶은 지속가능 정주도시 실현 가속화"

AI 핵심 요약beta
- 의왕시가 28일 인구정책 기본계획 중간보고회를 열었다.
- 국소원장과 위원 등이 참석해 계획안을 공유하고 토론했다.
- '머물고 싶은 지속가능 정주도시' 비전으로 4대 전략을 제시했다.
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"시 맞춤형 인구정책 방향 논의...시민이 체감할 수 있게"
[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시는 지난 28일 시청 중회의실에서 '인구정책 기본계획 수립 연구용역 중간보고회'를 개최하고 의왕시 맞춤형 인구정책 방향을 논의했다고 29일 밝혔다.
시에 따르면 이번 중간보고회에는 관련 국·소·원장과 의왕시 인구정책위원회 위원, 용역 수행기관인 (사)한국응용통계연구원 관계자 등이 참석했으며, 계획 수립 추진 현황 보고를 시작으로 종합 토론 및 의견 수렴 순으로 진행됐다.
보고회에서는 지역 여건과 국내외 사례 분석을 바탕으로 수립 중인 인구정책 기본계획(안)이 공유됐다.
이번에 공개된 의왕시 인구정책 기본계획은 '함께 성장하며 머물고 싶은 지속가능 정주도시 의왕'을 비전으로, 사람이 떠나지 않고 머무는 도시로의 전환을 중심으로 추진되며, 이를 위한 ▲머물고 싶은 도시 의왕 ▲생애 맞춤형 성장도시 의왕 ▲가깝고 편리한 연결도시 의왕 ▲오래도록 함께 돌보는 의왕의 4대 전략이 제시됐다.
시는 향후 수립될 기본계획에 따라 ▲일자리와 주거가 결합된 정주환경 조성 ▲전 생애 성장 및 정착 지원 ▲편리한 이동과 생활환경 구축 ▲고령친화 도시 조성 등을 중점적으로 추진할 방침이다.
아울러, 전략과제의 구체화와 최종보고회 등을 거쳐 관계부서 및 전문가 의견을 반영·보완한 뒤 인구정책 기본계획을 확정할 예정이다.
안치권 부시장은 "시민이 체감할 수 있는 정책으로 이어질 수 있도록 실효성 있고 완성도 높은 인구정책 기본계획 마련에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
1141world@newspim.com