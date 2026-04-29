전주남부시장 '쌀' 콘텐츠 실험…체류형 전통시장 모델 구축

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토종쌀 팝업스토어 운영 통한 전시·체험·미식 결합형 콘텐츠 확대

백년시장 육성사업 기반 로컬브랜드 거점화와 체류형 시장 활성화

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시 남부시장이 '쌀'을 주제로 한 이색 콘텐츠 실험에 나서며 체류형 전통시장 조성에 속도를 내고 있다. 판매 중심 시장을 문화와 체험이 어우러진 복합공간으로 전환하는 시도가 본격화된다.

전주 남부시장 백년시장 육성사업단은 오는 5월 1일부터 15일까지 남부시장 모이장 팝업스토어존에서 토종쌀 팝업스토어 '쌀그머니-토종쌀이 우리 삶에 스며드는 방식'을 운영한다고 29일 밝혔다.

전주 남부시장 '쌀그머니' 팝업[사진=전주시]2026.04.29 gojongwin@newspim.com

이번 행사는 백년시장 육성사업인 '남부시장 콘텐츠 리빙랩 사업'의 일환으로 마련됐다. 지역 브랜드 맑똥쌀상회와 함께 진행하며 토종쌀을 식재료를 넘어 경험형 콘텐츠로 재해석한 것이 특징이다.

행사장에는 300여 종의 토종벼 볏짚과 100여 종의 토종쌀이 전시돼 다양한 품종을 한눈에 살펴볼 수 있도록 구성된다. 단순 전시에 그치지 않고 시민과 관광객이 직접 참여할 수 있는 체험 프로그램도 운영된다.

주요 프로그램은 재사용 페트병을 활용한 '한뼘논 만들기', 감각으로 쌀을 구분하는 '쌀 이름 짓기', 미니 도정기 체험 등 참여형 콘텐츠로 꾸며진다.

이와 함께 토종쌀과 치유의 식탁, 막걸리 테이스팅, 현미차회 등 미식 프로그램과 쌀 관련 제품 판매도 함께 진행돼 시장 방문객 체류시간 확대에도 기여할 것으로 기대된다.

사업단은 이번 팝업 운영을 계기로 남부시장을 로컬브랜드와 문화 콘텐츠가 결합한 거점 공간으로 확장해 나간다는 계획이다.

남부시장 백년시장 육성사업단 관계자는 "토종쌀을 통해 시장의 새로운 가능성을 보여주는 계기가 될 것"이라며 "다양한 팝업 콘텐츠로 남부시장을 로컬브랜드 거점으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com