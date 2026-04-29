전남도, 5~9월 감염병 비상체계 가동…수인성 질환 총력 대응

AI 핵심 요약beta
- 전남도가 29일 5월1일부터 9월30일까지 하절기 감염병 비상방역체계를 가동한다.
- 시군 보건소와 협력해 24시간 비상연락체계 유지하고 역학조사반 운영한다.
- 손 씻기 등 예방수칙 지키며 의심증상 시 즉시 보건소 신고를 당부한다.
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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 여름철 수인성·식품매개감염병 확산에 대비해 5월부터 비상방역체계를 가동한다.
전남도는 기온 상승과 야외활동 증가로 감염병 발생 위험이 커짐에 따라 내달 1일부터 9월 30일까지 하절기 감염병 비상방역체계를 운영한다고 29일 밝혔다.
여름철에는 병원성 미생물 증식이 활발해지고 휴가·행사 등 단체활동이 늘면서 집단감염 가능성이 높아진다.
이에 따라 도는 질병관리청 및 도내 22개 시군 보건소와 협력해 비상방역 근무체계를 가동하고 24시간 비상연락체계를 유지할 방침이다.
또 시군과 함께 역학조사반을 운영해 의심환자 발생 시 즉시 대응하고 질병보건통합관리시스템을 통해 발생 상황을 신속히 보고·공유하는 등 확산 차단에 집중한다.
수인성·식품매개감염병은 오염된 물이나 음식물 섭취로 구토, 설사, 복통 등을 유발하는 질환으로 동일 음식을 섭취한 2명 이상에서 같은 증상이 나타나면 즉시 보건소에 신고해야 한다.
주요 예방수칙은 손 씻기, 음식 충분히 익혀 먹기, 물 끓여 마시기, 채소·과일 세척, 설사 증상 시 조리 금지 등이다.
정광선 전남도 보건복지국장은 "하절기 감염병은 사전 예방과 초기 대응이 중요하다"며 "의심 증상 발생 시 즉시 신고하고 개인위생 수칙을 철저히 지켜달라"고 당부했다.
ej7648@newspim.com