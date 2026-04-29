김제시, 관광벤처 협력 확대…체류형 관광도시 전환·생활인구 유입

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한국관광공사 업무협약 기반 혁신 관광모델 실증과 지역경제 활성화 추진

7개 스타트업 참여 확대 통한 머무르는 관광 생태계 구축과 성장 기반 마련

[김제=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 김제시가 한국관광공사, 관광벤처기업과 손잡고 체류형 관광 생태계 조성에 나섰다. 인구감소 위기 대응과 생활인구 확대를 위한 새로운 관광 모델 구축이 본격화되고 있다.

29일 김제시에 따르면 전날 한국관광공사 서울센터에서 '2026 BETTER里(배터리): 인구감소지역 관광인구 충전사업' 업무협약을 체결했다.

김제시-관광공사 업무협약 체결[사진=김제시] 2026.04.29 gojongwin@newspim.com

협약식에는 이현서 부시장과 한국관광공사 관광산업본부장, 참여 벤처기업 대표 등 30여 명이 참석했다.

이번 협약은 관광 생활인구 확대와 지역경제 활성화를 위한 민관 협력체계 구축의 일환으로 마련됐다. 특히 올해 김제시 죽산면 일대에서 추진될 실증사업에는 7개 혁신 관광 스타트업이 참여해 체류형 관광 모델을 선보일 예정이다.

참여 기업들은 로컬라운지 기반 마을호텔 코디네이션, 외국인 커뮤니티 연계 관광 프로젝트, 마을호텔 플랫폼 구축, 유휴시설 활용 워크숍 프로그램, 로컬 스포츠 관광 실험, 콘텐츠 기반 플랫폼 고도화, 가족 단위 체류형 관광상품 개발 등 다양한 사업을 추진한다.

한국관광공사는 유망 관광벤처 발굴과 사업모델 실증을 지원하고, 김제시는 기업들이 지역에 안정적으로 정착해 사업을 추진할 수 있도록 행정·인허가 지원에 나선다.

내년에는 사업 지속 기업을 대상으로 자체 예산을 투입해 홍보와 판로 개척도 지원할 계획이다.

시는 이번 사업을 계기로 관광을 통한 생활인구 유입과 체류 확대, 지역 소비 활성화 등 지역 맞춤형 관광 성장 모델 구축에 속도를 낼 방침이다.

이현서 부시장은 "혁신 벤처기업의 아이디어와 한국관광공사의 지원이 더해져 김제가 매력적인 체류형 관광도시로 도약하길 기대한다"며 "이번 협약을 계기로 김제만의 성공적인 로컬 관광 모델을 완성해 나가겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com