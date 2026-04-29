최휘영 장관 "창의 확산 기대"...문체부, 이순신전·BTS 등 정책 성과 포상

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부 최휘영 장관은 29일 국립중앙박물관 이순신 특별전, BTS 광화문 공연 지원 등 주요 정책 현장에서 성과를 낸 직원 13명(5팀 12명·개인 1명)에게 특별 성과 포상을 실시했다. 지난 3월 6일 1차 포상에 이은 두 번째다.

이번 포상의 최고 성과로는 국립중앙박물관 특별전 '우리들의 이순신'이 꼽혔다. 지난해 11월부터 올해 3월까지 열린 이 전시는 관람객 40만 7045명을 기록, 국내 유산 소재 특별전 역대 최대 규모를 달성했다. 기획을 맡은 서윤희 연구관과 유새롬 연구사는 전 세계 45개 기관에서 유물 369점을 모아 영웅 서사를 넘어 '인간 이순신'을 조명한 몰입형 전시를 구현했다는 평가를 받았다. 두 사람에게는 '적시타상'과 함께 1000만 원이 수여됐다.

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 최휘영 문화체육관광부 장관이 29일 정부세종청사 15동 문체부 대회의실에서 열린 '문화체육관광부 특별성과 포상식 및 비생산적 일 줄이기 공모전 시상식'에서 특별성과 포상을 받은 직원들과 기념촬영을 하고 있다. [사진= 문체부] 2026.04.29 fineview@newspim.com

BTS 광화문 공연 지원팀에도 '적시타상'(700만 원)이 돌아갔다. 대중문화산업과 김유미 과장, 박인혜 사무관, 천혜정 주무관과 비상안전기획관 이락희 사무관이 수상자다. 3월 경복궁·광화문 광장에서 열린 이 공연은 190개국에 실황이 송출된 초대형 행사로, 담당 팀은 국내 최초로 '공연장 재난 위기 경보'를 발령하고 33개 유관기관의 안전 관리 역량을 집중해 무사고 개최에 기여했다.

2026 밀라노-코르티나 동계올림픽 코리아하우스 운영팀(협업·300만 원)에도 '적시타상'이 수여됐다. 차단비 서기관과 국제체육과 이승엽 주무관이 주인공으로, 3만 2,000명의 방문객에게 K-컬처를 전파하고 IOC 위원 13명의 참석을 이끌어 국제 스포츠 외교에 기여한 점을 인정받았다.

생성형 AI를 활용해 '2026 달라지는 정책 홍보' 짧은 영상 15종을 제작한 디지털 소통 콘텐츠과 김우석 주무관과 이새하 주무관(협업·250만 원)도 유튜브 조회 수 1957만 회를 기록 '적시타상'을 받았다.

해외 한국 관련 오류 52건을 담은 '해외 한국 바로 알림 서비스 사례집'을 발간한 해외홍보기획과 김온승 주무관(100만 원)에게도 '적시타상'이 주어졌다.

확률형 아이템 피해 구제센터 개소팀에는 '별★의 별상'(250만 원)이 수여됐다. 문화전략담당관 김지은 과장과 게임 콘텐츠 산업과 김태형 주무관이 수상자로, 게임산업법 개정과 17억 원 예산 확보를 통해 게임 이용자 피해 상담부터 구제까지 일괄 지원하는 체계를 올해 2월 정식 마련했다.

최휘영 장관은 "국민 관점의 새로운 시도와 혁신, 치열한 고민과 노력을 통해 성과를 달성한 직원들을 포상했다"며 "게임 이용자 권익 향상 등 현장의 난제를 창의적으로 해결한 사례들이 부처 전반으로 확산되기를 기대한다"고 말했다.

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