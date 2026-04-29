재난·안전정보 한 곳에…'국민안전24' 전면 개편 운영

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분산된 5개 시스템 통합…재난정보 26종으로 확대

위치 기반 맞춤형 안내 강화…외국어 서비스도 대폭 확충

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 재난·안전정보를 한 곳에서 확인할 수 있는 통합 플랫폼 '국민안전24'가 본격 운영에 들어간다.

행정안전부는 30일 기존 '국민재난안전포털'을 전면 개편한 '국민안전24'를 통해 재난·안전정보 제공 체계를 통합 운영한다고 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

그동안 재난·안전정보는 여러 사이트에 분산돼 있어 이용이 불편하고, 실시간 맞춤형 정보 제공에도 한계가 있었다. 이에 행정안전부는 국민 체험단 의견을 반영해 사용자 중심으로 시스템을 재설계했다.

이번 개편으로 국민재난안전포털, 생활안전지도, 안전신문고, 국민안전교육플랫폼, 어린이 놀이시설 안전관리시스템 등 5개 정보 제공 창구가 '국민안전24'로 통합됐다. 이용자는 별도의 사이트를 찾을 필요 없이 한 곳에서 필요한 정보를 확인할 수 있다.

실시간 재난정보 제공 범위도 기존 9종에서 26종으로 확대됐다. 태풍, 산불, 감염병 등 기존 정보에 더해 폭염, 한파, 지진, 산사태, 전력, 방사선 등 다양한 재난 상황을 통합 제공한다. 재난문자, 대피소 위치, 행동요령까지 함께 안내해 위기 대응력을 높였다.

위치 기반 서비스도 강화됐다. 지도 기반으로 확인 가능한 재난·안전정보는 기존 20종에서 43종으로 확대돼, 사용자가 설정한 위치를 중심으로 주변 위험 정보와 안전시설을 한눈에 확인할 수 있다.

또한 외국인을 위한 서비스도 대폭 개선됐다. 기존 영어 중심에서 중국어, 베트남어, 태국어, 일본어 등 22개 언어로 확대돼 국내 체류 외국인 대부분이 모국어로 재난정보를 확인할 수 있게 됐다.

박형배 행정안전부 안전예방정책실장은 "국민의 입장에서 안전과 직결된 각종 재난·안전정보를 보다 쉽고 빠르게 이용할 수 있도록 하는 것이 이번 개편의 핵심"이라며 "앞으로도 재난안전정보가 국민 눈높이에 맞게 제공될 수 있도록 시스템을 지속 개선해 나가겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com