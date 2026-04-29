충북TP, 2027 규제자유특구 후보과제 모집

AI 핵심 요약beta
- 충북TP가 29일 충북도와 함께 2027년 규제자유특구 후보과제 수요조사를 시작했다.
- 바이오·반도체·이차전지·모빌리티 기업·연구기관을 대상으로 규제 어려움 과제를 중점 모집한다.
- 접수 기간은 5월 4일부터 31일까지로 지정 시 규제혁신 3종 세트와 지원이 이뤄진다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북테크노파크(충북TP)가 충북도와 함께 2027년 신규 규제자유특구 지정을 목표로 바이오, 반도체, 이차전지, 모빌리티 분야 기업·연구기관을 대상으로 후보과제 수요조사를 시작한다.
규제자유특구는 지역 전략산업·기술에 일정 기간 규제특례를 적용해 실증, 사업화, 시장 진출을 지원하는 제도이다.
이번 수요조사는 중소벤처기업부 공모를 앞두고 지역 유망 과제를 사전 발굴, 최종 지정 가능성을 높이는 데 초점을 맞췄다.
충북TP는 기술성과 시장성은 충분하나 법령·인허가·실증 제한 등 규제로 사업화에 어려움을 겪는 과제를 중점 모집한다고 29일 밝혔다.
특히 지역 테크노파크를 중심으로 산업 인프라와 연계한 혁신 생태계를 강화, K-혁신 밸리 조성과 유사한 상생 모델을 지역 맞춤형으로 발전시킬 전망이다.
접수 기간은 5월 4일부터 31일까지로 도내 기업뿐 아니라 연구소·대학·공공기관도 참여 가능하다.
지정 시 규제 신속확인·임시허가·실증특례 등 '규제혁신 3종 세트'와 실증 기반 조성·R&D·사업화 지원이 이뤄진다.
박순기 충북TP 원장은 "기업의 혁신 기술이 규제에 막혀 시장 기회를 잃지 않도록 하겠다"며 "발굴된 과제는 철저를 통해, 철저한 실증으로 매출 증대와 양질의 일자리 창출이라는 경제 성과를 입증하겠다"고 강조했다.
baek3413@newspim.com