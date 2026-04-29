"이란, 수정 협상안 수일 내 제출 예상"

AI 핵심 요약beta
- 파키스탄 중재단이 수일 내 이란으로부터 수정된 종전 협상안을 받을 것으로 예상된다고 28일 CNN이 보도했다.
- 아바스 아라그치 이란 외무장관이 러시아 방문을 마치고 귀국해 지도부와 협의할 예정이나 최고지도자와의 소통이 어려워 과정이 더딜 수 있다고 했다.
- 트럼프 대통령은 이란의 호르무즈 해협 통행 재개와 전쟁 먼저 종식 제안을 거부했으며 더 수용 가능한 수정안 제출 여부에 따라 협상 향방이 달라질 것이라고 했다.
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 파키스탄 중재단이 수일 내 이란으로부터 수정된 종전 협상안을 받을 것으로 예상된다고 CNN이 28일(현지시간) 중재 과정에 정통한 소식통들을 인용해 보도했다.
소식통들에 따르면 아바스 아라그치 이란 외무장관은 러시아 방문을 마치고 이날 테헤란으로 귀국해 이란 지도부와 협의할 예정이다.
다만 이 과정이 더딜 수 있다고 소식통들은 전했다. 소재가 비밀에 부쳐진 모즈타바 하메네이 최고지도자와의 소통이 쉽지 않기 때문이다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 이란이 주말에 제출한 협상안, 즉 호르무즈 해협 통행을 재개하고 전쟁을 먼저 종식한 뒤 핵 프로그램 관련 사안은 추후 논의하자는 제안을 거부했다.
소식통들은 이란이 미국에 더 수용 가능한 수정안을 가져오느냐에 따라 협상의 향방이 크게 달라질 것이라고 덧붙였다.
트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 이란이 미국에 자국이 '붕괴 상태'라고 알려왔다며, 이란이 지도부 문제를 해결하려는 가운데 호르무즈 해협 개방을 원하고 있다고 주장했다.
wonjc6@newspim.com