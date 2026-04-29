부산시, AI 기업 고성능 컴퓨팅 지원사업 수요기업 모집

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 29일부터 AI 기업 고성능 컴퓨팅 지원사업 수요기업을 모집한다.
- 클라우드 GPU 이용료 90%를 지원하며 컨설팅과 교육도 제공한다.
- 일반트랙 최대 3000만원, 스타트트랙 500만원을 12개 과제에 6개월간 집중 지원한다.
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총 12개 기업 6개월 집중 지원
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 29일부터 지역 인공지능(AI)기업의 고비용 연산 자원 부담을 덜고 맞춤형 개발 환경을 제공하기 위해 '부산 AI 기업 고성능 컴퓨팅 지원사업' 수요기업을 모집한다.
사업은 AI 기술 확산으로 고성능 컴퓨팅 수요가 급증하는 가운데 인프라 구축 비용에 어려움을 겪는 지역 기업을 지원한다. 클라우드 GPU 방식으로 GPU 서버 이용료 90%를 지원하며 자원 활용 컨설팅과 스타트업 대상 교육도 제공한다.
'일반 트랙'은 대규모 연산에 최대 3000만 원, '스타트 트랙'은 초기 모델 검증에 최대 500만 원을 지원한다. 부산 소재 중소·중견기업, 스타트업, 대학·연구소 등 총 12개 과제를 선정해 6개월간 집중 지원한다.
모든 기업에 개발 모델 분석 컨설팅을 공통 제공하고 초기 창업기업에는 실무 교육도 병행한다. 30일부터 5월 13일까지 부산정보산업진흥원 누리집에서 온라인 신청한다.
김동현 미래기술전략국장은 "인프라 부족으로 기술 개발에 어려움을 겪는 지역 AI 기업에 실질적 해결책을 제시하는 마중물"이라며 현장 목소리를 반영한 지원을 강화하겠다고 강조했다.
ndh4000@newspim.com