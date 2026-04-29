今年1Q韩国唱片出口破1亿美元 K-POP热潮持续升温

纽斯频通讯社世宗4月29日电 受韩国流行音乐（K-pop）持续走红带动，韩国今年第1季度唱片（CD）出口额创历史新高，显示韩国音乐产业海外影响力进一步扩大。

【插图=AI生成】

关税厅（海关）28日发布的数据显示，今年第1季度韩国唱片出口额达1.2436亿美元，同比增长159%。按韩元计算约为1770亿韩元，季度出口额首次突破1亿美元大关。

从出口市场看，美国以28.8%的占比首次成为韩国唱片最大出口目的地。此前长期位居首位的日本以25.3%降至第二位。其后依次为欧盟（16.5%）、中国（14.4%）和台湾地区（6.9%）。

其中，对美国出口额同比激增506.4%，对欧盟出口额同比增长461.9%，增势尤为明显。

数据显示，韩国唱片出口自去年下半年以来持续增长，并自去年第3季度起连续刷新同期历史最高纪录。2025年全年唱片出口额超过3亿美元，同比增长3.4%。今年第1季度出口规模较去年同期的4801万美元增长逾两倍。

分析认为，K-pop全球粉丝群体不断扩大，是推动唱片出口增长的主要因素之一。同时，在数字流媒体高度普及的背景下，部分消费者对实体专辑的收藏需求回升，也带动了CD销量增长。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社