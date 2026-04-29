부산시, 아고다 협력 워케이션 글로벌 프로모션 추진

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친화적 휴가지 워케이션 예약 체계 구축…500만 외국인 관광객 유치

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 글로벌 온라인 여행 플랫폼 아고다와 손잡고 외국인 대상 워케이션 유치 확대에 나선다.

시는 아고다(Agoda)와 협력해 외국인 참여자를 겨냥한 '부산형 워케이션 글로벌 프로모션'을 추진한다고 29일 밝혔다.

부산형 워케이션 웹포스터[사진=부산시] 2026.04.29

이번 사업은 글로벌 이용자를 보유한 아고다 플랫폼과 부산의 일·휴양 연계 관광자원을 결합해 부산을 '워케이션 거점 도시'로 육성하기 위한 전략 사업이다. 시는 이를 통해 부산형 워케이션 브랜드의 글로벌 경쟁력 강화와 해외 참여자 유입 확대를 동시에 노린다.

시는 앞서 지난해 10월 아고다와 관광 교류·협력 업무협약을 체결하고 플랫폼 기반 외국인 관광객 유치 확대에 협력해왔다. 이번 프로모션은 그 후속 사업으로, 오는 5월 6일부터 일본·중국·대만 등 주요 인바운드 시장을 중심으로 본격 추진된다.

아고다는 플랫폼 내에 부산형 워케이션 전용 안내 페이지를 신설하고, 글로벌 이용자를 대상으로 한 온라인 마케팅을 통해 부산의 체류형 관광 매력을 집중 홍보할 계획이다. 숙박 예약과 연계한 프로모션 코드 제공 등 실질적인 혜택도 함께 제공된다.

시는 외국인 참여 절차를 글로벌 온라인 여행 플랫폼 중심의 예약 체계로 전면 개편한다. 인증 절차를 간소화해 접근성을 높이고, 상시 참여가 가능한 구조를 구축한다는 방침이다.

참여를 원하는 외국인 근로자와 디지털 노마드는 부산형 워케이션 공식 누리집에서 여권과 재직 또는 근로 증빙을 제출해 사전 인증을 완료한 뒤, 아고다에서 제공하는 프로모션 코드를 통해 숙박 할인 혜택을 받을 수 있다.

시는 이번 협력을 통해 장기 체류형 외국인 유입을 확대하고, 지역 내 소비 촉진과 관광·경제 파급효과를 극대화할 것으로 기대하고 있다.

김경덕 부산시장 권한대행은 "아고다와의 협력은 부산 워케이션 브랜드의 글로벌 확산과 외국인 관광객 500만 시대를 앞당기는 계기가 될 것"이라며 "글로벌 인재들이 부산에서 일과 휴양을 동시에 누릴 수 있도록 인프라와 편의성을 지속적으로 강화하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com