전국 광역단체장 4월29일 일정

AI 핵심 요약beta
- 김영환 충북지사가 28일 현안 브리핑과 미술품 기증식을 진행한다.
- 황명석 경북도지사 권한대행이 건설현장 점검과 불법시설 정비 회의를 열었다.
- 김영록 전남지사 등 다수 지자체장들이 MOU 체결과 현장방문 일정을 소화한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲김영환 충북지사
-현안 관련 언론브리핑(10:30 브리핑실)
-미술품 기증식(11:00 집무실)
-진천상공회의소 2026년 근로자의날 시상식(14:00 진천화랑관)
▲황명석 경북도지사권한대행 (행정부지사)
- 2026년 집중안전점검 건설현장 안전실태 민·관 합동 점검(14:00 안동시 용상동 아파트 신축현장)
- 하천.계곡 및 강변지역 불법시설 종합 정비 전담반 영상회의(16:00 충무시설 종합보고장)
◆강기정광주시장
- 청사 집무
◆김영록 전남지사
- 로봇 앵커기업 MOU(14:10 서재필실)
▲김관영 전북지사
-주요 사업장 현장 방문 (10:30 김제시, 완주군 일원)
-국가예산 확보 부처단계 점검회의 (16:00 회의실)
▲황명석 경북도지사권한대행 (행정부지사)
- 2026년 집중안전점검 건설현장 안전실태 민·관 합동 점검(14:00 안동시 용상동 아파트 신축현장)
- 하천.계곡 및 변지역 불법시설 종합 정비 전담반 영상회의(16:00 충무시설 종합보고장)
▲이장우 대전시장
-백운초등학교 통학로 개선공사 현장점검(07:50 백운초등학교 일원)
▲김하균 세종시장 권한대행
-외부 일정 없음
▲여중협 강원도지사 권한대행
-통상 업무
▲김경덕 부산시장 권한대행
제335회 임시회 제2차 본회의(10:00 시의회 본회의장)
▲박일웅 경남지사 권한대행
-재 청
▲김두겸 울산시장
-제263회 임시회 2차 본회의(10:00 본회의장)
▲유정복 인천시장
-별도 일정 없음
▲김동연 도지사
- 통상업무
▲김성중 행정 1부지사
- 2025 회계연도 결산검사 개시(10:00)
▲김대순 행정 2부지사
- 경기도 경주퇴역마 휴양목장 개소식(14:00)
[전국 종합=뉴스핌]
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