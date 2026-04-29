나경원 "민주, 조작기소 내걸었지만 청문회서 드러난 건 자가당착 뿐"

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"국정원, 李대통령에 맞춤형 알리바이 제조"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 나경원 국민의힘 의원은 29일 민주당 주도로 열린 '정치검찰 조작 기소' 청문회를 향해 "입법권을 장악한 오만함으로 사법부의 판단마저 뒤흔들려는 시도"라고 비판했다.

나 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "'정치검찰 조작 기소'라는 거창한 이름을 내걸었지만, 정작 청문회장에서 드러난 건 민주당의 궁색한 논리와 자가당착뿐"이라며 "이게 대한민국 현실"이라고 지적했다.

나경원 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB]

그는 쌍방울 대북 송금 사건과 관련해 "그동안 민주당은 쌍방울 대북 송금이 '주가 조작'과 '도박 자금'이었다는 프레임을 씌우려 했지만, 오늘 국정조사에서 김성태 쌍방울 회장은 '전혀 사실이 아니다'라는 답변으로 그 허구성을 낱낱이 무너뜨렸다"고 밝혔다.

이어 "지난 국정조사에서 방용철 부회장이 서영교 위원장의 계속되는 질의에 '필리핀 현장에서 리호남을 만났고, 돈의 성격은 명백한 이재명 지사 방북 대가'였다는 증언에 이어 민주당은 또다시 헛발질을 한 것"이라고 강조했다.

국정원의 대응도 문제 삼았다. 그는 "리호남이 필리핀에 없었다는 '부재설'을 뒷받침하기 위해 국정원이 내놓은 자료를 보면, 정작 핵심 날짜인 '25일'의 행적은 통째로 비어 있다"며 "'위조 여권 사용 가능성은 인정하면서도 기록이 없으니 안 왔다'는 식의 기적 같은 논리를 담은 특별감사보고서는 결국 이재명 대통령을 향해 국정원이 맞춤형 알리바이를 제조한 것 아닌가"라고 의문을 제기했다.

그러면서 "위법·위헌 국정조사로 사법부에 불신의 딱지를 붙인 뒤, 특검법에 '공소 취소' 조항을 넣어 대통령에게 면죄부를 주겠다는 민주당의 시나리오"라고 비판했다.

나 의원은 법무부를 향해 "그동안 잘못됐고 과한 수사였다면, 그리고 재심 증거를 발견했다고 주장한다면, 왜 재심청구를 하지 않는가"라고 반문했다.

마지막으로 그는 "대장동 변호사인 ㅇ 의원, ㅇ 의원, 대북송금 변호사인 이찬진 금감원장이 모두 앉아있는 국정조사장, 과연 그로테스크하다"며 "헌정사 치욕, 법치주의 파괴 현장으로 기록될 것"이라고 목소리를 높였다.

oneway@newspim.com