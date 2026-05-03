[씨네톡] '악마는 프라다를 입는다 2', 명품 코트보다 빛나는 인간의 직관

AI 핵심 요약beta
- 영화 악마는 프라다를 입는다 2가 AI와 조회수 지배 미디어의 비정을 그린다.
- 앤디는 기자로 성장하나 팀 해고로 실업자가 되고 런웨이 복귀 제안을 받는다.
- 미란다와 재회하나 감축 칼바람 속 인간 직관과 연대로 생존을 모색한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
비정한 자본 논리 앞에서도 잃지 않은 '사람'의 가치
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 샤넬과 디올, 수만 달러를 호가하는 명품들이 런웨이를 가득 채우지만, 그 이면의 공기는 20년 전보다 훨씬 차갑고 비정했다. 20년 만에 돌아온 그들은 더 화려해졌지만 그들이 마주한 세상은 더 이상 옷 한 벌로 호령할 수 있는 곳이 아니었다.
영화 '악마는 프라다를 입는다 2'는 전설적인 편집장 미란다와 저널리스트로 성장한 앤디의 재회를 통해 인공지능(AI)과 조회수가 지배하는 미디어 산업의 비정한 민낯을 냉철하게 파고든다.
주인공 앤디(앤 해서웨이)는 런웨이를 떠난 후 실력 있는 기자가 되었지만, 현실은 여전히 위태롭다. 기사로 큰 상을 받는 영광을 누림과 동시에 회사로부터 팀 전체가 해고됐다는 통보를 받는다.
하루아침에 실업자가 된 그는 여전히 수도꼭지를 때려야 녹물이 나오지 않는 낡은 집에서 고단한 일상을 이어간다. 평생 커리어로서 갈고 닦아온 베테랑조차 성과와 상관없이 언제든 밀려날 수 있는 오늘날 직업인의 불안정한 입지를 단적으로 보여주는 대목이다.
막막한 현실의 벽에 부딪힌 앤디에게 분위기 쇄신이 절실했던 친정 '런웨이'로부터 예상치 못한 복귀 제안이 온다. 앤디는 이곳에서의 경력을 발판 삼아 또 다른 도약을 꿈꾸며 미란다(메릴 스트립)와 재회한다.
다시 만난 미란다는 사뭇 다르다. 과거 모든 비서를 '에밀리'라 통칭하던 모습 대신 직원들의 이름을 부르려 애쓰고 직접 자신의 옷을 거는 등 변화된 모습은 앤디를 놀라게 한다.
미란다의 이러한 변화에 앤디는 놀라워하지만 현실은 낯선 배려보다 차가웠다. "누가 이런 기사를 보느냐, 사람들의 클릭을 유도할 자극적인 기사를 쓰라"는 미란다와 주변의 냉소적인 반응은 저널리스트로서 정체성을 지키려는 앤디를 깊은 고민에 빠뜨린다.
이 과정에서 앤디는 자신의 집념으로 결정적인 인터뷰 기회를 잡아내고, 미란다는 이를 전략적으로 이용해 자신의 입지를 공고히 하며 거장의 위엄을 다시 한번 증명한다.
그러나 평화는 오래가지 않는다. 런웨이 회장의 갑작스러운 부재 이후 등장한 경영진은 패션의 본질보다 대대적인 인원 감축과 효율성만을 강조하며 조직 전체를 뒤흔든다.
인원 감축의 칼바람 앞에서 그 누구도 안전할 수 없음을 직감한 앤디는 에밀리와 함께 예상치 못한 반격을 준비한다.
여기서 영화는 단순히 '누가 살아남느냐'는 생존 게임을 넘어 효율성이라는 이름 아래 삭제되어가는 '인간의 영역'을 어떻게 사수할 것인가에 대한 묵직한 질문을 던진다. 언젠가 인류가 인공지능(AI)에 집어삼켜질지언정 미래를 향해 가야 한다면 그 동력은 결국 데이터가 흉내 낼 수 없는 인간의 직관과 연대에 있다는 점을 영화는 차분히 설득한다.
결국 '악마는 프라다를 입는다 2'는 해고와 감축, 감원 등 점점 인류가 서야 할 자리가 좁아지고 있는 비정한 현실을 가감 없이 드러낸다. 화려한 패션쇼의 조명 뒤에 가려진 이 치열한 생존의 이야기는 해학적이면서도 따뜻한 시선을 잃지 않으며 차가운 현실을 살아가는 우리에게 깊은 위로와 공명(共鳴)을 남긴다.
taeyi427@newspim.com