우리은행, 美 가스화력발전소 운전개시 맞춰 1조 1000억원 자금 금융주선

AI 핵심 요약beta
- 우리은행이 3일 미국 오하이오주 950MW 가스복합화력발전소 상업운전 개시에 맞춰 8억 2500만 달러 규모 자금 재조달을 완료했다.
- 한국남부발전·KIND·지멘스에너지 공동 출자 사업으로 PJM 시장 핵심 지역에 위치하며 13개 주 전력 공급을 담당한다.
- KB국민은행과 공동으로 2억 3000만 달러 장기 시설자금 대출과 운영자금 한도대출을 총액 인수했다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행이 미국 오하이오주 트럼불 카운티 소재 950MW 규모 가스복합화력발전소의 상업운전 개시에 맞춰 총 8억 2500만 달러(한화 약 1조 1000억원) 규모의 자금 재조달 금융주선을 성공적으로 완료했다고 3일 밝혔다.
우리은행은 진나 4월 15일 발전소의 본격적 가동에 따라, 기존 건설 단계 대출금을 운영 단계에 적합한 장기 시설자금으로 전환하는 금융주선을 주도했다.
이번 프로젝트는 한국남부발전, 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND), 지멘스에너지가 공동 출자한 사업으로, 해당 발전소는 미국 동부와 중서부 13개 주 전력 공급을 책임지는 세계 최대 전력거래소인 PJM 시장의 핵심 지역에 위치하고 있다.
최근 인공지능(AI)과 데이터센터 확대로 전력 수요가 급증하는 지역인 만큼, 우리은행은 안정적인 수익이 보장된 우량자산에 대한 금융주선 능력을 발휘했다는 평가다.
우리은행은 2022년 해당 사업에 처음으로 금융 지원할 때에도 국내 금융기관을 대상으로 총 1억 5000만 달러를 모집해 주선권을 확보한 바 있다. 이번에 자금 재조달 과정에서도 KB국민은행과 공동으로 총 2억 3000만 달러 규모의 장기 시설자금 대출과 운영자금에 사용할 한도대출을 총액 인수하며 성공적으로 거래를 마무리했다.
우리은행 인프라금융부 이해연 부부장은 "이번 금융주선은 상업운전 시작에 맞춰 적기에 자금을 공급함으로써 북미 에너지 시장에서의 입지를 굳힌 성과"라며 "앞으로도 글로벌 우량 자산을 발굴하고 국내 기업의 해외 진출을 돕는 금융 파트너로서 최선을 다하겠다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com