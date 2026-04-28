이광수, 끝없는 욕망의 얼굴…'골드랜드'서 악의 정점 찍는다

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이광수가 디즈니+ 오리지널 시리즈 '골드랜드'를 통해 한층 더 강렬해진 악역으로 돌아온다.

29일 공개되는 디즈니+의 오리지널 시리즈 '골드랜드'에서 이광수가 사라진 금괴를 되찾기 위해 지독하게 뒤쫓는 조직의 간부 '박이사' 역으로 찾아온다. 그는 극중 욕망을 쫓으며 무한한 악의 변신을 선보일 것을 예고, 예비 시청자들의 기대감이 치솟고 있다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 골드랜드 이광수. [사진=킹콩by스타쉽, 디즈니+] 2026.04.28 moonddo00@newspim.com

이광수는 최근 다수의 작품을 통해 다채로운 악의 행보를 걸어왔던 바. 그는 넷플릭스 시리즈 '악연'에서 악인의 치졸한 면모를 극대화한 열연을 선보여 강한 임팩트를 남겼다. 이어 디즈니+의 오리지널 시리즈 '조각도시'에서는 비열한 표정과 극악무도한 태도로 보는 이들의 분노를 유발하는 등 매번 다른 얼굴을 선사했다.

이광수가 이번엔 '골드랜드'를 통해 또 한 번 변화를 선보인다. 먼저 그의 비주얼 변신에 눈길이 간다. 이광수는 골드 투스젬, 금 액세서리 등으로 금괴를 쫓는 인물의 디테일을 표현한 것은 물론, 깊게 팬 상처와 피 분장으로 많은 사건 사고를 겪는 캐릭터에 생동감을 불어넣었다.

더불어 이광수의 다채로운 연기도 주목할만하다. 그는 최근 공개된 예고편에서 차에 매달리거나 인물들과 엎치락뒤치락하는 몸싸움으로 치열한 액션을 기대하게 했다. 뿐만 아니라 "제가 책임지고 관 찾아오겠습니다"라고 담담한 목소리로 말한 이후 형형한 눈빛과 함께 "말해 관 어딨어"라고 소리쳐 소름을 유발하기도. 이처럼 탁월한 완급 조절을 통해 '박이사'를 그려나갈 이광수가 '골드랜드'에서 어떤 활약을 펼칠지 관심이 집중된다.

한편, 이광수를 비롯해 박보영, 김성철, 이현욱, 김희원, 문정희 등이 출연하는 디즈니+의 오리지널 시리즈 '골드랜드'는 29일 1~2회 공개를 시작으로 매주 2개의 에피소드를 공개, 총 10개의 에피소드로 만나볼 수 있다.

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