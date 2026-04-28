의왕시 '초등 야간돌봄 서비스' 5월부터 운영

AI 핵심 요약beta
- 경기 의왕시가 5월부터 초등 야간돌봄 서비스를 시작한다고 28일 발표했다.
- 고천풍경채 다함께돌봄센터에서 주중 오후 6시부터 10시까지 운영하며 1시간 3000원, 초과 시 5000원이다.
- 야간 돌봄 교사 배치와 출입 통제 시스템 구축으로 아동 안전을 보장하고 보호자 부담을 줄일 계획이다.
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[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시가 오는 5월부터 '초등 야간돌봄' 서비스를 운영한다고 28일 밝혔다.
시에 따르면 '초등 야간돌봄'은 아동 보호자가 저녁 시간대 생업이나 야근 등으로 돌봄이 어려운 상황에서, 아동을 안전한 공간에서 보호해주는 서비스다. 해당 서비스는 최근 개소한 고천풍경채 다함께돌봄센터(의왕시 시청로 42, 의왕시청역 풍경채 어바니티 아파트 내)에서 시행된다.
서비스 신청은 직계존속 또는 법정 보호자가 센터 대표전화로 가능하며, 이용 희망 시간 기준 최소 2시간 전까지 진행하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 긴급 상황이 발생한 경우에는 돌봄 운영시간(주중 18시부터 22시까지) 내에서 즉시 신청도 가능하다.
이용 요금은 1시간 이내 3000원, 1시간 초과 시 5000원으로, 최대 이용 금액은 5000원으로 제한해 보호자의 경제적 부담을 최소화했다.
시에서는 원활한 서비스의 운영을 위해 센터에 야간 돌봄 교사를 전담 배치했으며, 야간 외부인 출입 통제를 위해 출입문 내부 오픈 시스템도 구축했다. 또한 긴급상황 발생 시 신속한 대응을 위해 인근 경찰서 및 소방서와의 협력체계도 강화할 계획이다.
시 관계자는 "초등 야간 돌봄 운영을 통해 긴급상황 시 아이를 맡길 곳이 없어 어려움을 겪던 보호자들의 부담이 크게 줄어들 것으로 기대된다"며 "서비스 운영에 관한 지속적인 점검과 개선을 추진해 안전하고 쾌적한 돌봄 환경을 제공하겠다"고 밝혔다.
1141world@newspim.com