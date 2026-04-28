[MLB] 대주자로 뛴 송성문, 한 타석도 못 서고 다시 마이너행

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 샌디에이고 파드리스 내야수 송성문이 메이저리그 데뷔 하루 만에 다시 트리플A로 내려갔다.

샌디에이고 구단은 28일(이하 한국시간) 구단 SNS를 통해 "멕시코시티 시리즈에서 27번째 선수로 등록됐던 송성문을 트리플A 엘패소 치와와스로 복귀시켰다"고 발표했다. 미국 외 지역에서 열리는 시리즈에만 허용되는 '특별 추가 로스터' 규정 덕에 잠시 빅리그 문이 열렸다 닫혔다.

송성문은 26~27일 멕시코 멕시코시티에서 열린 애리조나 다이아몬드백스와의 2연전을 앞두고 27번째 선수로 콜업됐다. 26일 1차전에서는 벤치를 지켰고, 27일 2차전에서 드디어 그라운드를 밟았다. 팀이 7-12로 뒤진 8회초 2사 1루에서 루이스 캄푸사노의 대주자로 투입되며 역대 29번째 한국인 메이저리거가 되는 순간을 만들었다. 그러나 후속타 없이 이닝이 끝났고 8회말 수비를 앞두고 교체돼 타석에는 한 번도 서지 못했다.

[멕시코시티=뉴스핌] 박상욱 기자=송성문이 27일(한국시간) MLB 월드투어 애리조나전에서 주루하고 있다. 2026.4.27 psoq1337@newspim.com

이는 어느 정도 예고된 수순이었다. 멕시코시티 시리즈가 끝나면 샌디에이고는 다시 26인 로스터로 줄여야 했다. 부상에서 막 돌아와 트리플A에서 시즌을 시작한 송성문이 '한 명 줄이는 카드' 1순위가 될 가능성은 애초에 높았다.

샌디에이고 유니언-트리뷴 등 현지 매체들은 "송성문은 트리플A에서 출루 능력을 보여주고 있지만 스프링캠프 부상과 장타 부족 탓에 아직 메이저 로스터 구성을 흔들 만큼의 임팩트를 남기진 못했다"고 전했다. 미겔 안두하, 타이 프랜스, 닉 카스테야노스 등 비슷한 유형의 우타 코너 내야 자원이 이미 메이저 로스터에 포진해 있다는 점도 걸림돌이다.

송성문은 지난해 12월 샌디에이고와 4년 총액 1500만달러(옵션 포함 최대 5년 2100만달러)에 계약했다. 스프링캠프에서 복사근(옆구리) 부상이 재발해 개막 로스터에서 제외됐고, 부상자 명단(IL)에 오른 뒤 트리플A 엘패소에서 재활 경기를 치르며 감각을 끌어올렸다. 재활 기간이 끝난 뒤에도 빅리그 대신 트리플A 잔류 결정을 통보받았다.

송성문은 트리플A 20경기 동안 타율 0.293, 출루율 0.369, 장타율 0.320, 12타점(홈런 0개)을 기록 중이다. 볼넷을 고르며 멀티 출루를 자주 만들고 재활 복귀 직후엔 멀티히트·2타점 적시타도 쏟아냈다. 다만 장타가 거의 나오지 않는 점은 과제로 남아 있다.

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