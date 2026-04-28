전북, 청년농 단계별 육성…정착부터 성장까지 지원체계 강화

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진입 기반 교육지원 확대 통한 미래농업 인재 양성

스마트농업 연계 정착지원 성장사다리 구축 추진

[전주=뉴스핌】이백수 기자 = 전북자치도가 미래 농업을 이끌 청년농업인의 안정적 정착과 경쟁력 강화를 위해 전 주기 지원체계 구축에 나선다.

전북자치도는 청년농의 진입부터 정착, 성장까지 단계별 맞춤 지원을 강화하는 청년농 육성 정책을 본격 추진한다고 28일 밝혔다.

전북자치도청 전경[사진=뉴스핌DB]2026.04.28 lbs0964@newspim.com

도는 먼저 진입 단계 지원을 위해 33억원을 투입해 미래 농업인력 양성, 스마트팜 청년창업 보육 등 7개 사업을 추진한다.

이와 함께 농림축산식품부 시범사업으로 28일부터 30일까지 청년 예비농업인 19명을 대상으로 '예비농업인 역량강화 시범교육'을 운영해 농지제도와 농업자금, 회계 교육, 선도농가 현장 견학 등 실무 중심 교육도 진행한다.

청년농 정착 지원도 확대한다. 도는 3252억원을 투입해 청년창업농 영농정착지원사업, 후계농업경영인 육성사업, 영농기반 임차지원사업 등 9개 사업을 추진하며 정착자금과 융자, 농지·시설 임차 지원 등을 통해 안정적인 영농 기반 조성을 지원할 계획이다.

성장 단계 지원도 강화된다. 도는 스마트팜 조성과 청년농 기술혁신, 마케팅 지원 등 7개 사업에 310억원을 투입해 경쟁력 제고와 스마트농업 기반 확대를 추진한다.

이번 지원체계는 청년농의 초기 진입 부담을 낮추고 정착 기반과 성장 사다리를 함께 구축하는 데 초점이 맞춰졌다. 도는 이를 통해 미래 농업 인재 육성과 청년 중심 농업·농촌 환경 조성에 속도를 낸다는 구상이다.

민선식 전북자치도 농생명축산산업국장은 "청년농이 안정적으로 뿌리내리고 전문 경영인으로 성장할 수 있도록 진입부터 성장까지 촘촘한 지원체계를 운영하겠다"며 "현장 중심 정책으로 청년이 찾는 농업 환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com