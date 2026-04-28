전북, 청년농 단계별 육성…정착부터 성장까지 지원체계 강화

AI 핵심 요약beta
- 전북자치도가 28일 청년농업인 전 주기 지원체계 구축에 나선다.
- 33억원 투입해 진입 단계 7개 사업 추진하고 예비농업인 교육 운영한다.
- 3252억원으로 정착 9개 사업, 310억원으로 성장 7개 사업 강화한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
스마트농업 연계 정착지원 성장사다리 구축 추진
[전주=뉴스핌】이백수 기자 = 전북자치도가 미래 농업을 이끌 청년농업인의 안정적 정착과 경쟁력 강화를 위해 전 주기 지원체계 구축에 나선다.
전북자치도는 청년농의 진입부터 정착, 성장까지 단계별 맞춤 지원을 강화하는 청년농 육성 정책을 본격 추진한다고 28일 밝혔다.
도는 먼저 진입 단계 지원을 위해 33억원을 투입해 미래 농업인력 양성, 스마트팜 청년창업 보육 등 7개 사업을 추진한다.
이와 함께 농림축산식품부 시범사업으로 28일부터 30일까지 청년 예비농업인 19명을 대상으로 '예비농업인 역량강화 시범교육'을 운영해 농지제도와 농업자금, 회계 교육, 선도농가 현장 견학 등 실무 중심 교육도 진행한다.
청년농 정착 지원도 확대한다. 도는 3252억원을 투입해 청년창업농 영농정착지원사업, 후계농업경영인 육성사업, 영농기반 임차지원사업 등 9개 사업을 추진하며 정착자금과 융자, 농지·시설 임차 지원 등을 통해 안정적인 영농 기반 조성을 지원할 계획이다.
성장 단계 지원도 강화된다. 도는 스마트팜 조성과 청년농 기술혁신, 마케팅 지원 등 7개 사업에 310억원을 투입해 경쟁력 제고와 스마트농업 기반 확대를 추진한다.
이번 지원체계는 청년농의 초기 진입 부담을 낮추고 정착 기반과 성장 사다리를 함께 구축하는 데 초점이 맞춰졌다. 도는 이를 통해 미래 농업 인재 육성과 청년 중심 농업·농촌 환경 조성에 속도를 낸다는 구상이다.
민선식 전북자치도 농생명축산산업국장은 "청년농이 안정적으로 뿌리내리고 전문 경영인으로 성장할 수 있도록 진입부터 성장까지 촘촘한 지원체계를 운영하겠다"며 "현장 중심 정책으로 청년이 찾는 농업 환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com