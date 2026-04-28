LS에코첨단소재, 글로벌 로봇 부품업체에 액추에이터용 권선 수주

AI 핵심 요약beta
- LS에코첨단소재가 28일 글로벌 로봇 부품업체로부터 로봇용 권선을 수주했다.
- 이달부터 연말까지 수천 개의 액추에이터용 권선을 공급하며 전기차 중심 사업을 로봇 분야로 확장한다.
- 2030년 액추에이터 수요가 연간 100만 개 이상으로 확대될 것으로 예상된다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LS에코첨단소재가 글로벌 로봇 부품업체로부터 로봇용 권선을 수주했다고 28일 밝혔다. 회사는 이달부터 연말까지 수천 개의 액추에이터용 권선을 공급할 예정이다.
회사는 전기차 중심의 사업을 로봇 분야로 확장하는 첫 사례라고 설명했다. 액추에이터는 모터·감속기·제어장치가 결합된 구동 시스템으로 로봇의 움직임을 제어하는 핵심 부품이다. 권선은 전기를 힘으로 변환해 출력과 정밀도를 결정하는 요소다.
LS에코첨단소재가 공급하는 제품은 동일한 크기의 모터에서 더 높은 출력과 효율을 구현하는 고성능 권선이다. 회사는 현대차, GM 등에 전기차용 권선을 공급해 왔으며, 국내에서는 LS전선이 이 기술을 최초로 개발했다.
로봇 1대에는 수십 개의 액추에이터가 적용된다. 2030년 액추에이터용 수요는 연간 100만 개 이상으로 확대될 것으로 예상된다.
이번 사업 확대는 LS에코에너지의 희토류 금속 사업과 시너지를 이룰 수 있다. 모터용 권선과 영구자석을 함께 공급하는 구조는 글로벌 고객사들이 요구하는 비중국 공급망 확보와 맞닿아 있다.
홍영호 LS에코첨단소재 대표는 "고객사 요구에 맞춘 품질과 안정적인 공급 역량을 기반으로 양산 확대에 대응해 나갈 것"이라며 "북미를 중심으로 글로벌 공급을 지속 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
kji01@newspim.com