대한항공, 팬덤 플랫폼 위버스와 스카이패스 마일리지 제휴

AI 핵심 요약beta
- 대한항공이 28일 위버스와 제휴해 스카이패스 마일리지로 젤리를 구매할 수 있게 했다.
- 스카이패스 회원은 270마일로 젤리 9개, 450마일로 15개를 바우처로 산다.
- 소액 마일리지 사용처를 늘리고 국내외 고객에게 새 경험을 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 대한항공이 글로벌 팬덤 플랫폼 위버스와 제휴해 스카이패스 마일리지로 위버스의 디지털 재화인 젤리를 구매할 수 있도록 했다고 28일 밝혔다.
위버스는 하이브의 플랫폼 사업부를 담당하는 위버스컴퍼니가 운영하는 서비스다. 방탄소년단, 블랙핑크 등 글로벌 아티스트 180여 팀이 월간 활성 이용자 1200만여 명과 소통하고 있으며, 플랫폼에서는 아티스트와 팬이 커뮤니티에서 직접 소통하고 독점 미디어 콘텐츠와 라이브 방송을 즐길 수 있다.
이번 제휴에 따라 스카이패스 회원은 마일리지로 젤리 바우처를 구매할 수 있다. 젤리 9개 바우처는 270마일, 젤리 15개 바우처는 450마일을 소진한다. 대한항공 홈페이지 마일리지 몰의 '라이프·투어'에서 바우처를 구매한 뒤 위버스에 등록하면 젤리로 교환된다. 젤리는 디지털 멤버십 구독, 위버스 DM 구독 등 다양한 용도로 사용할 수 있다.
대한항공은 소액 마일리지 사용처를 다양화하고 고객들에게 새로운 경험을 제공하기 위해 이번 제휴를 추진했다. 국내뿐 아니라 해외에 거주하는 스카이패스 회원도 같은 방식으로 마일리지를 사용할 수 있다.
kji01@newspim.com