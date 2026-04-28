경기도, 여름철 폭염 대비 재해구호기금 시·군 지원

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"재해구호기금 선제적 지원해 폭염으로 인한 피해 최소화"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 여름철 폭염으로 인한 인명피해를 예방하기 위해 도 재해구호기금 22억 원을 시군에 지원했다고 28일 밝혔다.

경기도 폭염주의보 발효로 광명동굴 관광지에서 시민들을 위해 쿨링포그를 틀어주고 있다. [사진=뉴스핌 DB]

도에 따르면 이번 조치는 평년보다 빠른 더위와 폭염 장기화에 선제적으로 대응하기 위한 것으로, 이동노동자와 옥외근로자, 취약계층 등 폭염 취약계층 보호에 중점을 두고 추진됐다.

앞서 도는 지난 2월 폭염저감시설 설치를 위해 24억4000만 원을 시군에 교부한 데 이어, 이번 폭염예방물품 지원을 위한 22억 원 재해구호기금까지 더해 여름철 폭염 대응체계를 한층 강화했다.

지난해 경기도 내 온열질환자는 총 978명으로, 이 중 7월에만 640명이 집중 발생한 것으로 나타났다. 도는 이러한 상황을 고려해 폭염이 본격화되기 전 선제적 대응에 나섰다.

도는 시군별 사업계획을 사전에 제출받아 28일 지원금을 교부했으며, 시군에서는 이를 바탕으로 신속히 사업을 추진할 예정이다.

세부 지원 내용을 보면 우선 이동노동자 쉼터를 이용하는 대리운전기사, 택배노동자 등을 대상으로 생수, 부채, 쿨토시 등을 지원하는 데 3억1000만 원을 투입한다.

또 소규모 공사장 옥외근로자와 논밭 근로자를 대상으로 쿨스카프, 쿨토시, 쿨스프레이 등 온열질환 예방물품 지원에 3억9000만 원을 지원한다.

독거노인 등 사회·경제적 취약계층 보호를 위해서는 부채, 양산 등 폭염 예방물품 지원과 함께 냉방기 청소·수리비 등에 14억9000만 원을 투입한다.

아울러 올해 신규 사업으로 노숙인 대상 예방물품 지원 1000만 원을 반영해 사각지대 해소에도 나선다.

김규식 안전관리실장은 "평년보다 빠르게 찾아온 더위로 취약계층의 온열질환 발생이 우려되는 상황"이라며 "재해구호기금을 선제적으로 지원해 폭염으로 인한 피해를 최소화하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com