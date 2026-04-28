대전시, 공중케이블 정비...88억 6000만 원 투입

AI 핵심 요약beta
- 대전시는 28일 공중케이블 정비사업을 추진한다고 밝혔다.
- 과학기술정보통신부 평가에서 2년 연속 '상' 등급을 받아 올해 88억 6000만 원 규모로 사업을 진행한다.
- 5월부터 6월까지 14개 구역에서 폐선과 복잡한 케이블을 정리해 거리 환경을 개선할 계획이다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시는 공중케이블 정비사업을 진행한다고 28일 밝혔다.
시는 과학기술정보통신부 주관 공중케이블 정비사업 지자체 평가에서 2년 연속 '상' 등급을 달성했다. 이에 따른 인센티브 13억 6000만 원을 포함해 올해 총 88억 6000만 원 규모로 사업을 추진할 계획이다.
올해 정비사업은 지난해 9개 정비구역에서 14개 구역으로 확대됐다. 대상지는 동구 대동·천동, 중구 대사동·부사동·대흥동, 서구 정림동·가수원동, 유성구 전민동, 대덕구 신일동·와동초·목상초 일원 등이다.
대전시는 이달 중 정비 지점을 설정한 뒤 5월부터 6월까지 구역별 합동정비를 순차적으로 실시할 예정이다. 정비 과정에서는 사용하지 않는 폐선과 복잡하게 얽힌 케이블, 늘어진 여유 전선 등을 정리해 골목길과 주택가의 거리 환경을 개선할 방침이다.
특히 주택가와 이면도로를 중심으로 정비를 추진해 거리 미관과 안전을 챙긴다는 계획이다.
대전시는 방송·통신사업자와 협력해 현장 정비를 진행하며 작업 과정에서 작업 차량 주·정차와 건물 옥상 출입 등이 필요한 경우 시민들의 이해와 협조를 당부했다.
nn0416@newspim.com