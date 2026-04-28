교육부, BK21 학술 토론회 개최…AI 인재 양성·대학원 혁신 방향 제시

BK21 5단계 개편안 논의…대학원 혁신지원 2단계로 재편

연구장학금 현실화·성과관리 강화 추진

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 한국연구재단은 오는 29일 서울 롯데호텔에서 '두뇌한국(BK)21 사업 학술 토론회'를 개최한다고 28일 밝혔다.

BK21 사업은 석·박사급 인재를 양성하고 세계 수준의 연구중심대학을 육성하기 위해 1999년부터 추진된 대표 대학원 지원 사업이다. 현재 4단계 사업은 2020년 9월부터 2027년 8월까지 7년 일정으로 운영되고 있으며, 매년 약 2만 명의 대학원생과 신진 연구자를 지원하고 있다.

교육부 전경. [사진=교육부]

이번 심포지엄은 2027년 9월 시작될 5단계 BK21 사업의 기본 방향을 제안하고 대학과 학계 의견을 수렴하기 위해 마련됐다. 성균관대 이지형 교수는 AI(인공지능) 대전환 시대 대학의 인재 양성 방향을 주제로 기조 강연을 하고, 5단계 사업 기획 정책연구 책임자인 서울대 유재준 교수는 정책연구진이 마련한 기본 방향을 발표한다.

정책연구진은 5단계 사업의 배경으로 학령인구 감소와 연구 인력 양성 기반 약화를 꼽았다. 발표 자료에 따르면 6~21세 학령인구는 2022년 750만 명에서 2040년 412만 명으로 줄어들 것으로 전망됐다. 대학원 진학 축소와 지역 쏠림, 재원 단가와 유연성 부족이 맞물리며 연구 파이프라인이 약해질 수 있다는 문제의식이다.

AI 대전환도 핵심 변수로 제시됐다. 정책연구진은 산업 전반의 AI 전환이 선택이 아닌 생존의 문제가 됐다며, 단순 AI 기술자 양성을 넘어 모든 학문 분야에 AI를 내재화해 새로운 가치를 만드는 'AIx 융합 인재' 육성이 필요하다고 봤다.

이에 따라 5단계 BK21 사업은 4단계의 '교육연구단 지원'과 '대학원 혁신 지원' 구조를 유지하되 AI와 지역균형성장 등 정책 환경 변화를 반영하는 방향으로 개편된다. 기존 미래인재·혁신인재 중심 구조는 기초인재, 융합인재, AI인재 등 3대 트랙으로 재편하는 방안이 제안됐다.

기초인재 트랙은 기초학문 분야의 연구 기반을 유지하고 학문후속세대를 안정적으로 양성하는 데 초점을 둔다. 융합인재 트랙은 AI를 제외한 국가전략기술 분야를 중심으로 운영하고, 학문·지역·기관 간 연합형 구성을 확대한다. AI인재 트랙은 AI 독자 연구를 위한 단일형과 여러 학문에 AI를 결합하는 연합형으로 신설하는 방안이 담겼다.

지원 대상도 현행 석·박사 중심에서 학사-석사-박사-박사 후 연구원으로 이어지는 전 주기 지원 체계로 넓히는 방향이 검토된다. 대학원생이 안정적으로 교육·연구에 몰입할 수 있도록 물가상승률과 등록금 인상률 등을 고려해 연구장학금 단가를 현실화하는 방안도 포함됐다.

대학원 혁신 지원은 2단계 블록펀딩 방식으로 개편된다. 전체 선정 규모는 30개교 내외로 유지하되, 대학원 전체 혁신을 지원하는 '고도화 트랙'과 학과·전공 특성화를 지원하는 '특성화 트랙'으로 나눈다. 고도화 트랙은 10~15개 대학에 최대 연 100억 원을 지원하고, 특성화 트랙은 15~20개 대학에 평균 연 25억 원 안팎을 지원하는 방식이다.

성과관리는 강화된다. 교육연구단은 3~4년 차에 중간평가를 실시해 사업비 조정이나 탈락 여부를 결정하고, 대학원 혁신 지원도 협약 계획서 대비 성과 달성도를 2~3년 주기로 평가하는 방안이 논의된다.

4단계 사업 성과도 공유된다. 한국정책학회의 '4단계 BK21사업 주요 성과분석'에 따르면 2024년 BK21 참여 대학의 스코퍼스 등재 논문 수는 7만 9411건으로 2020년보다 25% 늘었다. 논문 피인용 영향력을 보여주는 FWCI는 2021년 1.26에서 2024년 1.40으로 상승했다.

국제공동연구도 확대됐다. BK21 수행 학과의 국제공동연구 논문은 2020년 1만 9309건에서 2024년 2만 7055건으로 40% 증가했다. 2024년 대학원혁신 지원 대학의 신입생 충원율은 92.3%로 전체 대학원 평균 80.5%를 웃돌았고, 중도탈락률은 2020년 6.5%에서 2024년 5.6%로 낮아졌다.

2025년 QS 순위에 진입한 우리나라 학과 수는 545개로 2020년보다 40.8% 증가했다. 분야별 50위권에 진입한 국내 학과 94개 가운데 66개, 약 70.2%가 BK21 사업 참여 학과였다.

교육부와 한국연구재단은 심포지엄에서 나온 의견과 대학·학계의 추가 의견을 반영해 올해 말까지 5단계 BK21 사업 기본계획 시안을 마련할 계획이다.

최교진 교육부 장관은 "두뇌한국(BK)21 사업을 통해 학문 분야 간 균형 있는 발전과 미래 전략산업에 대한 지원을 강화하고 실패도 축적된 경험으로 인정받을 수 있는 도전적 연구 환경을 만들겠다"라고 밝혔다.

jane94@newspim.com