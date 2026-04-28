청주시 상수도 유수율 90.93%…전국 평균 압도

AI 핵심 요약beta
- 청주시 상수도사업본부가 28일 유수율 90.93%를 기록하며 전년 대비 0.14%p 상승했다고 밝혔다.
- 이는 전국 평균을 4.83%p 웃돌며 누수율도 4.68%로 전년 대비 0.04%p 하락했다.
- 노후 관로 정비와 누수 탐사 강화 등의 대책으로 성과를 거뒀다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시 상수도사업본부는 지속적인 시설 개선과 누수 관리 강화로 올해 상수도 유수율이 90.93%를 기록하며 전년 대비 0.14%p 상승했다고 28일 밝혔다.
이는 2023년 90.00%, 2024년 90.79%에 이은 꾸준한 개선세로 전국 평균(86.1%)을 4.83%p 웃도는 수준이다.
유수율은 정수장에서 생산된 수돗물이 실제 요금으로 부과되는 비율을 의미하며 높을수록 누수나 손실 없이 효율적으로 공급된다는 상수도 운영의 핵심 지표다.
청주시는 올해 누수율도 4.68%로 전년 대비 0.04%p 하락하며 전국 평균(10.1%)보다 5.42%p 낮은 우수한 관리 성과를 입증했다.
이번 성과는 노후 상수관로 정비, 누수 탐사 강화, 상수관망 블록화 등 다각적 대책의 결실로 분석된다.
장연동 상수도사업본부장은 "유수율 향상은 생산 비용 절감과 안정적 물 공급을 동시에 달성하는 핵심"이라며 "앞으로도 시설 투자와 체계적인 유지 관리를 통해 시민들에게 더 안전한 수돗물을 공급하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com