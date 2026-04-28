워너원 리얼리티 '워너원고', 오늘 첫 공개… 7년 만의 귀환

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장항준 감독 깜짝 등장 예고

한층 깊어진 멤버 간 호흡 주목

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 그룹 워너원의 새로운 일상을 담은 리얼리티 프로그램 '워너원고 : 백투베이스'가 오늘 첫선을 보이며 글로벌 팬들을 찾아간다고 28일 밝혔다.

엠넷플러스, 워너원고 백투베이스 단체 셀카 사진 [사진=엠넷플러스(Mnet Plus)]

워너원은 이번 프로그램을 통해 오프닝 세리머니의 뒷이야기와 멤버들의 새로운 아지트 입성기를 그리며 화려한 복귀를 알릴 예정이다.

오늘 베일을 벗는 1회에서는 지난 6일 서울 상암동을 뜨겁게 달궜던 '오프닝 세리머니'의 생생한 현장이 공개된다. 7년 만에 팬들과 재회한 멤버들의 설렘과 긴장감, 무대 뒤 대기실의 유쾌한 풍경 등 찰나의 감정 변화를 세밀하게 포착했다.

멤버들의 개성을 반영해 업그레이드된 아지트 '워너베이스'도 모습을 드러낸다. 특히 이번 시즌의 핵심 장치인 초대형 무작위 뽑기 기계 '으랏갓차'가 첫선을 보인다. 하루에 정해진 횟수만큼 사용할 수 있는 이 장치는 예상치 못한 상황을 연출하며 멤버들에게 색다른 재미를 선사할 전망이다.

시간이 흘러도 변함없는 멤버들의 호흡도 주요 관전 포인트다. 박우진은 "장난감을 가지고 놀 나이가 지났다"고 호기롭게 말하면서도 누구보다 열정적으로 즐기는 반전 매력으로 현장을 웃음바다로 만들었다는 후문이다.

9년 전 첫 시즌의 향수를 불러일으키면서도 더욱 성숙해진 멤버들의 모습이 기대를 모운다.

본 방송에 앞서 공개된 예고편에서는 장항준 감독의 깜짝 등장과 함께 멤버들이 단체로 눈물을 쏟는 장면이 포착되어 궁금증을 자아낸다. 당혹스러운 돌발 상황 속에서 워너원 멤버들이 보여줄 진정성 있는 모습이 본 방송에 대한 기대감을 높이고 있다.

워너원의 화려한 귀환을 알리는 '워너원고 : 백투베이스'는 오는 28일 오후 6시 엠넷플러스를 통해 최초 공개되며 엠넷(Mnet)에서는 오후 8시에 시청할 수 있다

taeyi427@newspim.com