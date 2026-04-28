충주 목계별신제 내달 2~3일 개최...전통 별신굿과 현대 공연 만남

AI 핵심 요약beta
- 충주시가 2일부터 3일까지 목계나루에서 목계별신제를 연다.
- 별신굿과 민속놀이, 충주본색 공연, 불꽃놀이를 펼친다.
- 3도 마켓과 뗏목 시연 등 체험 프로그램으로 화합을 도모한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[충주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충주 중원문화의 정수이자 남한강 수운 문화의 상징인 '2026 목계별신제'가 다음 달 2일부터 3일까지 이틀간 충주시 엄정면 목계나루 일원에서 펼쳐진다.
엄정면 축제추진위원회가 주최하고 중원목계문화보존회와 충주문화관광재단이 주관하는 이번 행사는 마을 안녕과 풍요를 기원하는 별신굿을 중심으로 민속 행사와 현대 공연이 어우러진다.
특히 대한민국 문화도시 사업 '충주본색'과 연계해 전통 콘텐츠를 재현하면서 현대적 문화예술을 더해 관람객에게 입체적 경험을 선사할 예정이다.
첫째 날인 2일 별신제 의식과 별신굿으로 시작해 민속놀이 한마당, 상여소리 재현이 이어지고 저녁에는 '충주본색' 특별 공연과 불꽃놀이가 밤을 수놓는다.
3일에는 목계나루 뱃소리 재현, 어울림마당 개막식, 동·서편 줄다리기, 목계나루 가요제 등 시민·관광객 참여 프로그램이 화합의 장을 연다.
이번 축제에서 처음 선보이는 '3도 마켓'은 강원·경상·충청 지역 공예품과 먹거리를 모아 과거 남한강 물류 중심지 목계 저잣거리를 현대적으로 재현한다.
행사장 곳곳 뗏목 시연과 전통문화 체험 부스도 운영돼 방문객이 즐길 거리를 더한다.
남성진 위원장은 "목계별신제는 지역 전통과 공동체 정신이 살아 숨 쉬는 문화유산"이라며 "5월 첫 주말 목계나루의 따뜻한 정취와 신명 나는 문화를 만끽해 달라"고 말했다.
baek3413@newspim.com