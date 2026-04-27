복지부, 고유가 피해지원금 1차 지급 개시

AI 핵심 요약beta
- 정은경 장관이 27일 고유가 피해지원금 신청 현장을 점검했다.
- 중동 위기 유가 급등으로 국민 70%에 10만~60만원 차등 지급한다.
- 취약계층 찾아가는 서비스와 인권 보호를 세심히 당부했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
소득·거주지따라 차등…최대 60만원
정은경 장관 "생활 안전에 도움되길"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 27일부터 '고유가 피해지원금' 신청이 시작되는 가운데 정은경 보건복지부 장관이 현장을 찾아 지급 절차를 점검하고 취약계층에 대한 세심한 지원을 당부했다.
정 장관은 이날 오후 2시 세종특별자치시 조치원읍 소재 북세종통합행정복지센터를 찾아 '고유가 피해지원금' 신청 및 지급 현장을 점검했다.
이번 지원금은 중동 위기에 따른 유가 급등과 고물가로 가중된 국민 부담을 덜기 위해 마련됐다. 전체 국민의 70%를 대상으로 소득 수준과 거주 지역에 따라 1인당 10만원에서 최대 60만원까지 차등 지급된다.
정 장관은 조치원읍 행정복지센터를 방문해 지역 주민의 대기 장소, 신청 접수 창구, 지급 절차, 선불카드 물량 등을 직접 확인했다. 짧은 준비기간에도 잘 준비된 현장을 보고 담당자들을 격려했다.
특히 거동이 불편한 고령자와 장애인 등 취약계층이 신청 과정에서 소외되지 않도록 '찾아가는 서비스'를 내실 있게 운영해 줄 것을 요청했다. 신청과 홍보 과정에서 수급자가 부당한 사회적 시선을 느끼지 않도록 취약계층 인권보호 측면에서도 세심한 배려를 기울여 줄 것을 거듭 당부했다.
정 장관은 "이번 취약계층에 대한 고유가 피해지원금의 선제적 지원이 지역 경제 활성화와 서민층의 생활안정에 도움이 되길 바란다"며 "지원금의 신속한 지급을 위해 밤낮없이 현장에서 애쓰시는 지자체 공무원들의 노고에 다시 한번 깊이 감사드린다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com